Cinisi | Sandra Rizza presenta NESSUNO ESCLUSO (Ianieri) con Fabrizio Escheri e Michele Burgio

“Ma dov’è la coscienza critica? Sono tutti consenzienti, o per indifferenza, o per paura, o per impotenza… oppure per convenienza! L’Italia è rassegnata, o forse persino compiaciuta: non si ribella!

A parte qualche magistrato, qualche giornale, qualche isolata denuncia, dov’è il movimento di opinione che si oppone al nuovo fascismo mafioso? Sono tutti allineati e coperti. Tutti zitti, tutti fermi. Tutti colpevoli. Nessuno escluso”.

La vicenda giudiziaria che coinvolge il protagonista, affermatissimo medico impegnato in politica, e travolge la sua agiata famiglia, è la catastrofe esistenziale attorno a cui ruota questo romanzo sulla borghesia mafiosa e sul crollo morale di un’intera classe dirigente.

È un giallo dell’anima, una storia di dannazione e di redenzione impossibile, che impegna uomini e donne, giovani e adulti, professionisti e politici di destra e di sinistra, in un Paese dominato dalla logica del compromesso.

È un racconto civile che esplora il microcosmo di un’umanità dolente, che si agita senza via d’uscita in una società antropologicamente tarata, piegata all’imperio del successo a tutti i costi.

Sullo sfondo, una città indifferente e perduta, mai chiamata col suo nome, perché può essere una qualsiasi, ma soprattutto perché è specchio dell’Italia intera.

Collana Le dalie nere – diretta da Raffaella Catalano e Giacomo Cacciatore

Questa collana, sin dal suo nome, richiama James Ellroy, un maestro della contaminazione tra i generi letterari. E così vi è possibile trovare romanzi non per forza legati a etichette o a definizioni stringenti: gialli classici, noir, casi giudiziari, storie di mafia, true crime, intrighi originati da vicende storiche e molto altro. Quasi tutti i colori della narrativa, insomma, senza limiti prestabiliti.

Sandra Rizza, palermitana, è una giornalista giudiziaria. Cresciuta professionalmente al giornale L’Ora, ha seguito le cronache dello stragismo per il settimanale Panorama, è stata redattore giudiziario dell’Ansa di Palermo e attualmente collabora con Il Fatto Quotidiano e Left. Ha scritto diversi saggi di inchiesta sul rapporto mafia-politica: i più recenti sulle stragi Falcone e Borsellino e sul delitto Mattarella. Tra questi, “L’agenda rossa”, “Profondo nero”, “Depistato” (editi da Chiarelettere), “Ombre nere” (Rizzoli), “Dietro le stragi” (Paper First), tutti firmati con il collega Giuseppe Lo Bianco. È sposata, ha tre figli e due cani. Questo è il suo primo romanzo.

Cinisi, Piazza Vittorio Emanuele Orlandogiovedì 11 agosto | ore 21:30

per la rassegna UN LIBRO IN COMUNE

Sandra Rizza

presenta

NESSUNO ESCLUSOIanieri Edizioni LE DALIE NERE

Collana diretta da Raffaella Catalano e Giacomo Cacciatoredialogano con l’autrice: Fabrizio Escheri e Michele Burgio

Pagg. 308

ISBN: 9791254880104 | € 19,00

Disponibile anche in ebook

