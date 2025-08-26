Cinisi: spacciatore 34enne arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Cinisi (PA) nell’ambito di un servizio di controllo del territorio non solo a contrastare l’illegalità diffusa ma, soprattutto, a ostacolare il fenomeno dello spaccio di droga, hanno arrestato un 34enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

I militari sospettando che il 34enne potesse spacciare all’interno della propria abitazione, hanno predisposto un mirato servizio antidroga e l’attesa non si è dimostrata vana perché, hanno notato un giovane che, con un atteggiamento prudente, entrava nell’abitazione del sospettato.

Una volta uscito, è stato fermato e sottoposto a perquisizione personale, grazie alla quale è stato trovato in possesso di un involucro contenente cocaina, nascosto all’interno delle tasche dei pantaloni.

A casa del 34enne i Carabinieri hanno trovato 106 dosi di cocaina e la somma di 240 euro ritenuta verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

Durante il controllo domiciliare, il 34enne ha opposto resistenza minacciando i Carabinieri.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato tradotto presso la casa circondariale “Pagliarelli” in attesa dell’udienza di convalida.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo, ha convalidato l’arresto e disposto per l’arrestato la misura della custodia cautelare in carcere.

È obbligo rilevare che l’odierno indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.