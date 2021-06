Cinquefrondi, primo comune nel reggino, aderisce al progetto di crescita dell’ economia circolare per l’ambiente con il meccanismo della premialità.

Gli utenti che adotteranno un comportamento virtuoso nel conferimento dei rifiuti riceveranno un credito da spendere presso le imprese del territorio. L’equivalente del 100% della TARI verrà accreditato sulla Remunero Card, consegnata agli utenti in regola con il pagamento del tributo. In questo modo si distribuisce ricchezza, si incentiva la cura ambientale e si abituano gli utenti ad una migliore gestione della raccolta differenziata.

La città di Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria, aderisce al protocollo d’intesa con la società Remunero che garantisce un premio agli utenti in regola con la tassa sui rifiuti. La premialità si traduce in un credito pari a quanto dovuto annualmente per la TARI, versato a tutti gli utenti, sia famiglie sia imprese.

Basta rispettare tre parametri:

– essere in regola con il pagamento della TARI;

– aver conferito correttamente i rifiuti e non aver ricevuto multe di carattere ambientale. In più, per le aziende è previsto uno sgravio fiscale immediato fino a un massimo del 30% dell’incasso. – Obiettivo finale è la restituzione al cittadino del 100% della TARI.

Si tratta di un accordo della durata di 5 anni, che non comporta oneri per l’Amministrazione comunale e rappresenta l’individuazione di un soggetto privato in grado di sviluppare il progetto in condizioni di non esclusività. Inoltre, l’adesione da parte dei contribuenti al circuito proposto da Remunero è volontaria e avviene nel pieno rispetto della privacy e dei dati personali.

COME FUNZIONA?

Per ogni utente che si registra sulla piattaforma di Remunero viene aperto dalla Società stessa un conto corrente online e una carta per i pagamenti. È prevista una commissione di transazione variabile dallo 0,5% al 3,5% dell’importo dovuto come TARI. Il credito viene sbloccato trimestralmente sulla base del comportamento virtuoso degli utenti. L’importo può essere utilizzato solo all’interno del territorio comunale che hanno sottoscritto la stessa convenzione, per un massimale del 30% dell’acquisto effettuato, creando così un sistema di economia circolare.

“Abbiamo deciso di aderire a questa iniziativa – afferma il Sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia – perché propone un sistema virtuoso utile a consentirci un recupero sull’evasione del tributo e un monitoraggio puntuale sul corretto conferimento dei rifiuti, incentivando la sostenibilità ambientale. Ci è sembrato giusto per la collettività aderire a un progetto che concilia la salvaguardia delle risorse ambientali con un incentivo all’economia, non con l’imposizione di nuove norme ma attraverso un sistema di premialità riservato agli utenti virtuosi”.

“Portiamo a Cinquefrondi un grande progetto innovativo.” – dichiara l’Assessora all’Ambiente Giada Porretta che conclude: “Tutti i cittadini virtuosi usufruiranno del servizio di rimborso ed allo stesso tempo si incentiverà l’economia locale. Siamo orgogliosi di portare l’innovazione ecologica ed economica in modo rivoluzionario.”

Federico Orlando, fondatore e amministratore di Remunero, illustra lo scopo dell’iniziativa: “Migliorare l’ambiente e incentivare l’economia locale, coinvolgendo l’intera comunità. Ecco il ciclo virtuoso di Remunero: tu contribuisci a un ambiente più pulito, noi contribuiamo ai tuoi acquisti, i tuoi acquisti contribuiscono a un’economia più ricca e trasparente. Insieme facciamo un mondo migliore”. E conclude: “Siamo soddisfatti che il Comune di Cinquefrondi, abbia scelto di prendersi cura dell’ambiente, rafforzando la raccolta differenziata tramite il meccanismo premiante di Remunero e dando la possibilità ai propri i cittadini e alle imprese del territorio di recuperare il 100% della TARI versata. E un migliore smaltimento dei rifiuti significa un ambiente più sano”.

