Da venerdì 14 maggio, è disponibile in digital download e sulle piattaforme streaming “CIOÈ AMORE”, il nuovo singolo di EMME MASH.

Il brano è l’interpretazione fedele del sonetto di Dante “A ciascun’alma presa, e gentil core” con cui il giovane rapper ha partecipato al docufilm Rai “Alighieri Durante, detto Dante”, condotto dal docente e storico Alessandro Barbero. “A ciascun’alma presa e gentil core

nel cui cospetto ven lo dir presente,

in ciò che mi rescrivan suo parvente,

salute in lor segnor, cioè Amore…”

A questo proposito Emme Mash ha dichiarato: «Partecipare a “Alighieri Durante, detto Dante”, interpretando un sonetto di Dante, è stata una bellissima esperienza che mi ha dato la possibilità di arrivare a un pubblico vasto, su scala nazionale. Grazie alla qualità del progetto e alla partecipazione dello storico Barbero ho avuto la possibilità di andare in televisione con la mia musica. Sono felice che questo adattamento esca finalmente in digitale!».Spotify: https://open.spotify.com/track/6ndeFUH2PHCkVUIUO9w6QH?si=b56798bda60b4713

Emme Mash è un cantante/rapper di Perugia, classe 1999. Intorno ai 15 anni inizia a scrivere le sue prime canzoni per poi arrivare a esibirsi in qualche locale perugino. Comincia con il rap old school evolvendosi con il pop, l’indie e la trap con sfumature punk e rock, generi con i quali si rispecchia maggiormente. Emme Mash ha un suono particolare, soffice ma deciso, ritmato e molto melodico, inaspettato e sempre all’insegna delle sonorità moderne e non. Prende ispirazione da qualsiasi melodia possa piacergli, dall’indie/pop italiana alla pop/trap americana o da generi come la musica techno, l’house e l’elettronica. Il 2020 segna il suo debutto discografico con il brano “Bumaye”, seguito da “Ti chiamerò”. In seguito firma con l’etichetta “Faak Records” con la quale realizza i singoli “i Miss You” e “New York”. Nel mentre prende parte a un progetto targato Rai, il documentario “Durante Alighieri, detto Dante”, reinterpretando in musica il sonetto di Dante “A ciascun’alma presa, e gentil core”. Questa esperienza gli permette di essere ospitato diverse volte in tv e anche al Tg1. Mash è alla continua ricerca di nuove sonorità e dunque in continua attività per la registrazione di nuovi brani.

