Circolava in auto con un fucile carico sul sedile anteriore: arrestato dai Carabinieri un 54enne

Sant’Alfio (CT). L’Arma dei Carabinieri di Catania è impegnata, tra le altre, in attività di prevenzione e repressione dei reati, con particolare attenzione a quelli legati alla detenzione e all’uso illecito di armi.

In tale contesto, i Carabinieri della stazione di Sant’Alfio, hanno ricevuto la segnalazione di personale della Polizia Locale che, poco prima, aveva notato un uomo bere alcolici in auto e dove, sul sedile anteriore, aveva con sé un fucile.

I militai dell’Arma, in sinergia con la locale Centrale Operativa sono riusciti, in brevissimo tempo, ad intercettare l’auto segnalata all’ingresso di via Pirandello dove il conducente aveva accostato al margine della carreggiata e spento il motore del veicolo.

Uno dei militari della pattuglia si è avvicinato a piedi al SUV ed ha scorto nell’abitacolo l’automobilista, in stato di alterazione psicofisica, probabilmente per abuso di bevande alcoliche. Nella circostanza l’investigatore ha notato sul sedile, lato passeggero anteriore, un fucile da caccia e, con l’intento di sottrarlo immediatamente dalla disponibilità dell’uomo, ha afferrato l’arma dal lato dell’impugnatura del grilletto e lo ha tirato a sé. In queste fasi concitate l’autista è riuscito a mettere in moto l’auto e a partire, trascinando per qualche metro il Carabiniere che è riuscito a prendere il fucile.

L’uomo, partito a tutta velocità, ha iniziato a percorrere diverse strade, mettendo a repentaglio la sicurezza dei cittadini e proseguendo la sua fuga per poi sparire tra la via Pirandello e la via Cimitero. Qui è stato comunque intercettato dai Carabinieri che lo hanno inseguito lungo alcune strade del centro abitato e poi fino alla località Puntazzo/nunziata di Mascali dove è stato bloccato in sicurezza dagli equipaggi del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Giarre, nel frattempo intervenuti in supporto.

L’uomo, identificato per un 54enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine per pregresse vicende giudiziarie, è perquisito come pure l’autovettura e la sua abitazione. Non sono state trovate munizioni riferite all’arma trovata e sequestrata, un fucile da caccia calibro 12 di tipo semiautomatico, privo di marca e matricola, che potrebbe aver sparato di recente.

Sulla base degli indizi raccolti ancora da verificare in sede giurisdizionale, il 54enne è stato arrestato dai Carabinieri per “porto abusivo di armi furto della propria abitazione e senza licenza”, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale”, e denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi all’etilometro. E’ stato poi messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva, ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare presso il carcere di Catania Piazza Lanza, dove è stato subito portato.