Circolazione veicolare e sulla pista ciclabile. Le prescrizioni del Comando della Polizia Municipale di Marsala per un transito in sicurezza

Disciplinare la circolazione dei velocipedi e dei veicoli nelle strade in cui ha sede la pista ciclabile. Collocare la relativa segnaletica stradale orizzontale e verticale.

Risponde a questi due obiettivi il provvedimento della Polizia Municipale di Marsala volto a tutelare – prioritariamente – l’incolumità degli utenti della strada. In particolare, l’Ordinanza – la n.17, emanata oggi – oltre ad indicare disposizioni di carattere generale, detta prescrizioni riguardo a segnaletica stradale e precedenza dei velocipedi sulle corsie ciclabili, nonché sull’obbligo per i velocipedi di impegnare le corsie ciclabili.

In sintesi, si dettano le regole comportamentali che devono tenere i ciclisti che transitano lungo la pista, nonché i conducenti di veicoli che si muovono sulla sede stradale in cui si sviluppa il percorso ciclabile. In pratica, fermo restando che occorre sempre prestare massima attenzione con qualunque mezzo si circoli lungo le sedi stradali ciclabili, l’ordinanza focalizza in particolare i tratti di transito promiscuo e quelli in prossimità di incroci (anche semaforici), ossia quei punti di attraversamento in cui il rispetto della segnaletica e del diritto di precedenza sono essenziali per un transito in sicurezza.

Altra prescrizione importante: in tutte le strade in cui ha sede la pista ciclabile urbana è imposto il limite massimo di velocità 30 KM orari e il divieto di sorpasso. Infine, le disposizioni sono riferite indistintamente a tutti i velocipedi: non solo quindi alle biciclette – comprese quelle a pedalata assistita – ma anche agli altri mezzi a propulsione muscolare a tre o quattro ruote, nonchè ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.

Per quanto non previsto nel suddetto provvedimento – on line alla pagina https://www.comune.marsala.tp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/32729 – si rimanda alle norme del Codice della Strada e alle disposizioni Ministeriali.

