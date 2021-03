Esprimo a nome mio personale e di tutte le poliziotte e i poliziotti sentita e profonda gratitudine ad Annamaria Furlan per il grande pregevole lavoro svolto in questi anni complicati a difesa dei lavoratori ma, soprattutto per la riaffermazione della centralità della persona.

Se la persona è ridiventata il fine e non il mezzo dell’agire del sistema politico, economico e sociale nel nostro Paese oggi lo si deve soprattutto all’incessante opera della CISL e del suo gruppo dirigente che ha visto in Annamaria Furlan la sintesi più esaltante della capacità che un grande sindacato deve saper esprimere.

Ad affermarlo Felice ROMANO, Segretario Generale del SIULP il più grande sindacato del Comparto sicurezza da sempre portatore dei valori confederali nel mondo della sicurezza.

A Luigi Sbarra neo eletto Segretario generale della CISL, conoscendolo da tempo per le sue doti di sindacalista purosangue generoso, uomo di elevate capacità e di grande esperienza che lo hanno portato da sempre ad essere emblema di serietà, competenza, umiltà, discrezione e spirito di abnegazione nell’essere al servizio degli altri, inviamo i migliori e più sentiti auguri di buon lavoro confermando la totale disponibilità a continuare a lavorare con la CISL per il bene comune, la sicurezza sociale e per creare tutte le condizioni per uno sviluppo del nostro Paese, a partire dal sud di cui egli è uno dei tanti esempi di eccellenza ma anche di conferma che per raggiungere i risultati occorre sacrificio, impegno, costanza, serietà e rispetto per gli altri. Giacché solo aiutando i più deboli e quelli in difficoltà, come da sempre la CISL professa, possiamo sperare in un futuro migliore e sereno per tutte le future generazioni.