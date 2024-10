Città Metropolitana di Messina, obblighi per i proprietari di fondi e terreni privati confinanti con le S.P e con le SP agricole in tutti i 108 Comuni del territorio

Eventuali violazioni saranno soggette al pagamento delle sanzioni amministrative La III Direzione “Viabilità Metropolitana” della Città Metropolitana di Messina, sulla base della normativa contenuta nel Codice della Strada,

ha disposto che i proprietari e i conduttori confinanti rispettino l’obbligo di manutenzione di piantagioni, siepi, fabbricati, ripe, muri ed opere di sostegno dei fondi laterali alle strade provinciali e provinciali agricole, sia a valle che a monte, in tutti i Comuni ricadenti nel territorio metropolitano.

In particolare, i destinatari dell’ordinanza devono: mantenere le siepi in modo da non danneggiare e restringere le strade e tagliare i rami delle piante che protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono la leggibilità a distanza e dalle angolazioni necessarie; rimuovere, nel più breve tempo possibile, eventuali alberi piantati sui fondi laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni che, per intemperie o qualsiasi altra causa, vengano a cadere sul piano stradale; i fabbricati ed i muri di qualunque genere, fronteggianti le strade, devono essere conservati in modo da non compromettere l’incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze; garantire la manutenzione delle ripe, dei fondi laterali alle strade, ivi comprese le opere di sostegno, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, scoscendimento del terreno, ingombro di pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada; devono altresì essere realizzate, ove occorra, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possano causare i predetti eventi.

Al corpo della Polizia Metropolitana e a tutti gli Enti di competenza è demandato il compito di vigilare e controllare il rispetto delle disposizioni contenute nell’ordinanza.

