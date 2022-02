Città Metropolitana di Messina, progetti per sette milioni di investimenti nel settore dell’edilizia scolastica

Sottoscritte dal Commissario straordinario Leonardo Santoro le istanze di finanziamento – Sono state avviate dalla struttura commissariale che regge la Città metropolitana dal 25 febbraio scorso, nominata dalla Presidenza della Regione Siciliana, una serie di iniziative istituzionali finalizzate alla partecipazione ai bandi PNRR per l’edilizia scolastica riguardanti scuole, palestre e mense scolastiche.

Il Commissario Straordinario Leonardo Santoro ha condiviso e sottoscritto le istanze che Palazzo dei Leoni proporrà, a valere degli avvisi nell’ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1, per un ammontare omnicomprensivo di risorse destinate alla scuola pari a 5,2 miliardi, di cui 400 milioni di euro sono destinati al potenziamento del tempo pieno attraverso l’incremento delle mense scolastiche.

Pertanto, sono state redatte le schede progettuali per la partecipazione agli avvisi, a valere sui fondi PNRR, che il Ministero per l’Istruzione ha emanato, necessarie alla realizzazione o all’adeguamento di edifici scolastici, di palestre e mense degli istituti superiori di Messina e provincia, di competenza della Città Metropolitana.

Sia per le palestre che per le mense sono state approntate proposte progettuali per il numero massimo di istanze attivabili e, pertanto, 4 per le strutture sportive e 3 per quelle relative alle mense da prevedere all’interno dei convitti; la scadenza dei suddetti progetti, per l’avviso relativo alle palestre, è prevista per il 28 febbraio mentre per le mense è fissato al 4 marzo.

Si prevede, quindi, la realizzazione delle strutture sportive del liceo “Bisazza” di Messina, del liceo “Caminiti” nel plesso di Giardini Naxos, dell’istituto “Torricelli” di Sant’Agata Militello e la ristrutturazione della palestra dell’istituto “Quasimodo” di Messina.

Complessivamente i lavori, sia per gli impianti sportivi che per gli spogliati, prevedono adeguamenti ed efficientamenti energetici, anche in autoproduzione di energia mediante pannelli fotovoltaici, per una spesa complessiva di circa 6 milioni di euro.

Un milione di euro circa, invece, è stato richiesto per la realizzazione di mense presso l’Agrario “Cuppari” a San Placido Calonerò in cui si trova anche l’ Enoteca provinciale, per il Conservatorio “Corelli” di Messina e per l’ istituto alberghiero “Merendino” di Brolo.

Tali iniziative consentono di programmare gli interventi di competenza della Città metropolitana di Messina, volti a dotare le istituzioni scolastiche di idonee infrastrutture di servizio utili a migliorare l’offerta didattica.

Com. Stam.