Cittadella capitale dell’Hockey Inline con i Campionati Europei

Cittadella, provincia padovana, torna ad essere la capitale dell’hockey inline. Dopo l’European league per club di fine aprile, gli impianti di via Angelo Gabrielli si preparano ad ospitare i Campionati europei: dall’8 al 12 di luglio largo alla Nazionale Senior femminile e alla Junior maschile, si prosegue poi dal 14 al 19 luglio con gli azzurri Senior e Under 17 maschile.

Oltre 850 persone tra atleti e staff, suddivisi in 37 squadre provenienti da 15 Paesi diversi. Nel dettaglio: 11 Senior maschile (Repubblica Ceca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Polonia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera e Italia), 8 Senior donne (Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna e Italia), 10 Junior maschile (Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Irlanda, Namibia, Slovacchia, Spagna, Svizzera e Italia) e 8 Under 17 maschile (Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Namibia, Slovacchia e Italia). Gli unici team a partecipare in tutte e quattro le categorie sono quello tricolore e quello francese. Presente anche la Namibia: la formazione africana, già invitata all’edizione 2023, approda per la seconda volta alla competizione europea grazie a un pass speciale ed è in gara con le formazioni Junior e Under 17. Sono 113 le gare a calendario durante gli 11 giorni dei Campionati. Competizioni che vedranno impegnati 20 arbitri di 10 nazionalità diverse.

“Ci dispiace non avere anche l’Europeo Junior donne, ma all’atto pratico dell’iscrizione risultavano solamente due Nazionali, ossia quella italiana e quella della Repubblica Ceca – fa sapere il responsabile del Comitato organizzatore locale, Fabio Forte – Lo scorso aprile abbiamo voluto ospitare a Cittadella l’European league anche per fare un test e intercettare eventuali criticità in vista di questi Campionati europei. L’obiettivo è che tutto vada per il meglio e che le squadre siano messe nelle migliori condizioni per giocare. Infine, nella zona circostante gli impianti, sarà allestita un’area conviviale; meteo permettendo, ci sarà la possibilità di mangiare e trascorrere del tempo in compagnia”.

Per quanto riguarda le Nazionali italiane in gara, le prime a scendere in pista saranno le ragazze della Senior femminile contestualmente ai giovani della Junior maschile. Le azzurre sono state inserite nel secondo gruppo con Austria, Germania e Francia, mentre i colleghi della Junior fanno parte del gruppo tre e in prima battuta se la vedranno con Belgio, Francia e Irlanda. I Senior uomini troveranno Gran Bretagna, Irlanda e Slovacchia, tutte del gruppo due, e infine gli Under 17 incroceranno le stecche con Slovacchia, Francia e Belgio, girone due.

Ma prima sono previsti i rispettivi raduni, volti ad amalgamare i team e ad aiutare nel lavoro il ct azzurro Luca Rigoni e i vari allenatori.

Dal 27 al 29 giugno a Civitavecchia (RM) si sono trovate le 18 atlete agli ordini del coach Juraj Franko.

ecco le convocazioni ufficiali della Nazionale Senior femminile per l’Europeo 2025 di Cittadella

Presenti dal 4 al 6 luglio, sempre a Civitavecchia, anche le ragazze della Junior femminile che, pur non disputando l’Europeo, si tengono allenate in vista di futuri impegni internazionali sotto la supervisione dell’allenatrice Martina Gavazzi. I nomi qui

Gli atleti della Junior maschile sono invece attesi a Legnaro (PD) dal 4 al 6 luglio per allenarsi con il coach Andrea Bellini. Ecco i convocati

Anche per gli Under 17 appuntamento a Legnaro dal 10 al 13 luglio, per il raduno con l’allenatore Marco Grigoletto. L’elenco dei convocati

Infine la Senior maschile, dal 10 al 13 luglio sempre a Legnaro, con coach Denis Sommadossi. Qui le convocazioni al raduno

“Con la Nazionale Senior femminile inutile nascondere che si punta alla medaglia – evidenzia il commissario tecnico Luca Rigoni -. Siamo nello stesso girone della Francia, ma negli ultimi appuntamenti ufficiali abbiamo dimostrato di saper tenere testa al team d’Oltralpe. Poi ovviamente attenzione alla squadra spagnola, sempre insidiosa. Per i colleghi del maschile sarà difficile: arriviamo da un quarto posto all’Europeo del 2023, ma dovremo vedercela fin da subito con la Slovacchia che ci ha battuto anche lo scorso anno ai WSG di Roccaraso. Il team è composto da molti giovani e da qualche veterano; alcune potenziali scelte, come succede spesso, non erano disponibili a causa d’impegni lavorativi o famigliari, o perché si riservano di venire a Chengdu, in Cina, per i World Games di agosto. Diciamo quindi che può succedere di tutto, è difficile fare previsioni. Stesso discorso vale per la Junior dove l’amalgama e i risultati dipendono anche dalle annate; abbiamo salutato 4 giocatori del 2006, ma tra questi c’erano i due portieri e il capitano Vellar, ora convocato ai raduni con la Senior. Lo zoccolo duro della formazione è lo stesso dello scorso anno, ma con qualche sorpresa. La ritengo una buona squadra che può puntare al podio. Infine gli Under 17: un gruppo solido composto da 4/5 giovani in lista anche per la Nazionale Junior. Non conosciamo però il valore delle formazioni avversarie, staremo a vedere. E per quanto riguarda le piste di Cittadella Luca Rigoni conclude: “Sono entrambe 22×44, misure che rendono il gioco spettacolare com’è stato per l’European League”.

Le gare saranno visibili in diretta streaming su WorldSkateEuropeTv

Per info e biglietti

Per consultare le convocazioni definitive

Per le gallery dei Campionati europei

Per tutti i Comunicati stampa relativi alla competizione o sui social Skate Italia

Com. Stam. + foto