Cittadinanza digitale, bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri  Scadenza Ravvicinata

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, ha pubblicato un avviso pubblico per la selezione di progetti volti alla sensibilizzazione e formazione delle giovani generazioni sui temi della cittadinanza digitale, dell’intelligenza artificiale, della disinformazione on line e sui rischi da iperconnessione.

L’obiettivo è aumentare la consapevolezza trasmettendo informazioni e promuovendo comportamenti responsabili. Alla base la comprensione critica dei rischi connessi all’uso delle tecnologie per favorire partecipazione ed inclusione, puntando a sviluppare senso di appartenenza a una comunità più ampia e valori di solidarietà, responsabilità e rispetto per l’altro. I progetti metteranno al centro attività di formazione con percorsi educativi, laboratori, seminari, workshop e altre attività didattiche e formative per diffondere conoscenze, competenze e valori correlati ai temi chiave del bando; iniziative ed eventi pubblici che prevedano la partecipazione ed il coinvolgimento attivo dei giovani.

I soggetti proponenti dovranno essere Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) in possesso di comprovata esperienza almeno quinquennale nell’ambito dell’intervento proposto e che abbiano collaborazioni attive con Istituzioni/Enti pubblici. Il finanziamento a carico del Dipartimento per la trasformazione digitale per ogni singolo progetto selezionato ammonta all’importo massimo di 80 mila euro.

La domanda di partecipazione, corredata dalla documentazione prevista, dovrà essere inviata entro il 6 ottobre 2025. Clicca qui per leggere il bando completo

Com. Stam. + foto fonte Infoma Giovani