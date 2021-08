Civita: A Peppe Voltarelli e a “I Soldi Spicci” la prima edizione del “Ponte d’Argento” I “Soldi Spicci” si esibiranno giovedì 12 Agosto. Domenica 22 Agosto è previsto il concerto di Peppe Voltarelli

L’amministrazione comunale di Civita, guidata dal sindaco Alessandro Tocci, su impulso del direttore artistico della “Estate Civitese”, Andrea Solano, ha istituito il “Ponte d’Argento – premio al merito artistico”. Il borgo arbëresh di Civita, rinomato per il suo patrimonio naturalistico e paesaggistico, per l’accoglienza, la ristorazione e per la propria identità arbëreshe, “attraverso l’istituzione del Premio <Ponte d’Argento – premio al merito artistico>, intende affermarsi – spiegano i promotori del riconoscimento – come collettore di esperienze artistiche rilevanti: musica, recitazione, comicità, ecc. ospitando personaggi di livello nazionale e internazionale, non concentrandoli in un unico evento, ma in più appuntamenti”. In questa prima edizione, il Premio parte dal Sud e sarà riconosciuto, per la sezione comicità, al duo comico <I Soldi Spicci>, mentre, per la sezione musica, al cantautore calabrese <Peppe Voltarelli>. “Il Premio punta a rappresentare un appuntamento prestigioso, fortemente attrattivo per turisti e visitatori, tale da accrescere la proposta culturale e spettacolare di Civita e della Calabria”.

“I soldi Spicci” si esibiranno domani, giovedì 12 agosto, alle 21,30.

Il concerto di Peppe Voltarelli è previsto per domenica 22 agosto, alle 21,30.

Entrambe le manifestazioni, previste nell’ambito del ricco e variegato cartellone della “Estate Civitese”, si terranno in piazza Municipio con ingresso gratuito fino a esaurimento posti e regolamentati secondo le vigenti normative anti Covid – 19.

Info/Prenotazioni 3332904534.

I Soldi Spicci è un duo comico siciliano formato da Claudio Casisa e Annandrea Vitrano che ha conquistato l’Italia dividendosi tra lo schermo tv, protagonisti di Colorado dal 2014, e quello dello smartphone, grazie a esilaranti sketch sulla vita di coppia. Popolarissimi sul web con oltre due milioni di like su facebook, centinaia di migliaia di iscritti su youtube e altrettanti follower su instagram. I due amatissimi comici, dopo aver riempito i palchi teatrali di tutt’Italia, nel 2018 ottengono un enorme successo con il loro primo film, La fuitina sbagliata, ed attualmente sono in preparazione della seconda pellicola cinematografica.

