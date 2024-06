Classe Mini 6.50 Italia – Ritorno all’Academy Mini 650

Anche quest’anno tutti gli aspiranti ministi avranno l’immancabile possibilità di avvicinarsi al mondo di Classe Mini 6.50 Italia: dal 10 al 14 giugno a Marina di Ravenna avrà luogo la seconda edizione della Academy Mini 6.50 2024.

Questa esperienza, resa possibile grazie alla collaborazione tra la Classe Mini 6.50 Italia, la Federazione Italiana Vela, Ropeye e Portofino Gin, permetterà a tutti i partecipanti di imparare al fianco di esperti skipper, pronti a dare i propri consigli alle nuove leve e a raccontare le loro esperienze come navigatori, anche nell’affrontare una Mini Transat.

Donatello Mellina, consigliere delegato altura della Federazione Italiana Vela, esprime il suo entusiasmo per questa seconda edizione:

“La Federazione Italiana Vela continua il suo impegno di sostegno alla classe Mini 6.50. Con questa seconda edizione della Academy mini 6.50 (la prima si è svolta a Genova lo scorso anno), la Fiv riconosce alla classe un ruolo fondamentale nell’avvicinamento dei giovani (ma non solo) alla vela offshore e, soprattutto, alla vela oceanica.

La collaborazione tra la classe e la Fiv, iniziata con un apprezzatissimo clinic al Porto di Roma nel 2018, ha contribuito ad atleti, che in quella occasione erano semplicemente ansiosi allievi, di conquistare il trofeo più importante del loro percorso agonistico: la Minitransat (traversata atlantica in solitario) che ha visto Ambrogio Beccaria vincitore nel 2021 e Luca Rosetti nel 2023.

A questi entusiasmanti risultati si deve un sempre più crescente interesse verso questa disciplina che vede continuamente crescere il numero di giovani interessati a perseguire ciò che spesso sento da loro definire “il mio sogno”.

La Federazione è perciò decisa a proseguire in questo percorso, e proprio questa Academy diverrà anche nei prossimi anni, un appuntamento in calendario.

Auguro perciò a tutti i partecipanti un sentito ‘buon vento’.”

I requisiti per presentare la propria candidatura sono:

Essere tesserati FIV con visita medica in corso di validità

Essere maggiorenni

Compilare il form di candidatura/pre-selezione al seguente link: https://forms.gle/LwFfuM486JKYsTuS9

Il termine per la presentazione delle candidature è il 2 giugno 2024, mentre la conferma di partecipazione sarà comunicata via mail all’indirizzo indicato nel form al più tardi dal 3 giugno 2024.

Queste le parole del Presidente di Classe Mini 6.50 Italia, Matteo Sericano:

“È la seconda edizione di questa mini Academy: un evento che abbiamo voluto fortemente e che è reso possibile anche dalla collaborazione con FIV e gli sponsor Ropeye e Portofino Gin.

Vogliamo far conoscere questa Classe e lo spirito mini agli appassionati e accrescere il movimento italiano, che dopo quello francese, è il più grande al mondo.

Grazie a questi piccoli go-kart del mare, una volta usciti dal mondo delle derive, l’avventura ed il divertimento continuano, anche con un respiro oceanico.

Abbiamo scelto Ravenna in quanto ci interessava cercare di avere un evento Academy l’anno alternativamente uno in Tirreno e uno in Adriatico.

Ravenna in quanto sede del BAR (Banda Altomare Ravenna) il polo di allenamento Mini in Adriatico, ci sembrava la location più adatta per ospitare questo evento.”

L’Academy Mini 6.50 raccontata da Matteo Bogliolo, partecipante alla prima edizione:

“Mi è piaciuto un sacco il clima di amicizia e di condivisione che si è creato tra tutti. La cosa assurda è che sembrava tutto lontanissimo come realtà quella di fare regate in mini o comunque già solo fare qualche uscita, cosa che grazie all’academy tra contatti e consigli

riesci ad entrare in questa classe bellissima. Per il resto che dire è stato un po’ amore a prima vista con i mini, salito non volevo più scendere.

Per quanto riguarda me come velista, a parte lo scambio di idee interessantissimo con gli skipper che sicuramente ti fa crescere di esperienza, credo che mi abbia dato lo slancio per provare cose nuove e buttarmi un po’ di più.

La consiglierei perché hai la possibilità di conoscere gente fortissima e provare sti barconi in miniatura fantastici. “

