Claudia Conte, attrice e scrittrice, sarà ospite su Radio Civita InBlu mercoledì 21 aprile dalle ore 17.00 nel programma “Parole on the road”, condotto da Giuseppe Del Signore. Claudia Conte ha conquistato la scena incantando pubblico e critica.

Ha preso parte a fiction televisive più importanti (Rosy Abate, Don Matteo, Conviventi in affitto, Ci vediamo in tribunale, Gioventù Sballata) e film di successo per il cinema (Resilienza, Il freddo di marzo, Shall the last be…, Sogni, Psychomentary, Klunni the klown, Il custode, Loro, Le ali dell’angelo, Un’estate da leoni, La Casalese, 2 e mezzo). Nel 2013 è fondatrice di “Nova Era”, Associazione che si occupa, attraverso l’espressione artistica e in particolare l’audiovisivo, di progetti con tematica sociale, cui è particolarmente sensibile. Una donna di grande successo ed estrema sensibilità legata alla Ciociaria, sua terra d’origine, e il Pontino.

In onda anche le rubriche “La Radio si racconta” con intervista a Peter Ercolano, “Turisti on the road” con Adriano Abbondanza, “La buona notizia della settimana” raccontata dal vicedirettore del TG Teleuniverso Lorenza Di Brango.

Radio Civita InBlu è la Radio on the Road, in onda nel basso Lazio e alta Campania dal 1988. Radio Civita InBlu si ascolta e guarda su www.radiocivitainblu.it, sulla app FM-World e le maggiori app radiofoniche, su smart device. Nel basso Lazio si ascolta su FM 90.7 nel golfo di Gaeta; FM 101.0 a Fondi e dintorni; FM 95.0 e 103.8 a Itri e Terracina; FM 91.9 in alta Campania. Radio Civita InBlu è diretta dall’ufficio per le comunicazioni sociali dell’Arcidiocesi di Gaeta. I podcast sono distribuiti da Spreaker sulle maggiori piattaforme audio.



Mercoledì 21 aprile, ore 17.00



