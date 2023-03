Claudio Arzà e BB Competition sfiorano il podio al Motors Rally Show

Il portacolori del sodalizio ligure, tornato sulla scena nazionale dopo otto mesi di inattività, conclude quarto assoluto sulla Skoda Fabia Rally2 Evo condivisa con Leonardo Massollo.

La Spezia. È un risultato soddisfacente da più punti di vista, quello conquistato da Claudio Arzà sul tracciato del Castelletto Circuit, teatro del Motors Rally Show. Il pilota portacolori della scuderia BB Competition, della quale riveste anche il ruolo di presidente, si è congedato in quarta posizione assoluta. Al volante della Skoda Fabia Rally2 Evo curata in campo gara dal team Autosole 2.0 ed equipaggiata con pneumatici Michelin, il pilota spezzino si è reso protagonista di una condotta vivace e, allo stesso tempo, confortante dal punto di vista fisico, essendo stato l’impegno valida occasione per chiudere una parentesi di inattività di otto mesi, legata ad un infortunio accusato nel corso della passata stagione.

I chilometri del tracciato di Castelletto di Branduzzo hanno fatto da cornice alla prima collaborazione in abitacolo tra il driver spezzino eLeonardo Massollo, storico partner del sodalizio. Una collaborazione estemporanea che ha ulteriormente impreziosito i contenuti del risultato raggiunto.

“Sono felice del risultato e di come si è sviluppata la gara – il commento di Claudio Arzà – ci stavamo giocando il podio, non siamo riusciti nell’intento ma va bene lo stesso, l’importante era tornare, forzando il ritmo gara dopo tutti questi mesi di stop. L’infortunio subito è stato pesante, mi ha costretto a rimanere immobilizzato per cinque mesi ed ho accusato lo scarso allenamento. Su questo dovrò lavorare ma il responso è già soddisfacente dal punto di vista fisico, naturalmente questo particolare si è fatto sentire nel momento in cui gli avversari hanno migliorato i tempi ed io non sono riuscito a farlo. È stata bello condividere con Leonardo Massollo questa esperienza, ne parlavamo da anni e, finalmente, siamo riusciti a concretizzarla. Adesso devo solo lavorare per presentarmi al meglio negli impegni che affronterò in stagione. Tengo particolarmente a ringraziare la famiglia, i partner e tutti gli amici che mi sono stati vicini sia nei momenti di convalescenza che durante questa gara oltre al team che ha saputo, ancora una volta, mettermi a disposizione una vettura perfetta sotto ogni aspetto, super competitiva”.

Nella foto (Amicorally): Claudio Arzà e Leonardo Massollo in gara.

