Claudio Sanfilippo, fine crogiolo di scrittore

Claudio Sanfilippo è un fine scrittore. Scrive per ogni forma d’arte che ha per tema esprimersi e riportare emozioni, sentimenti, aspetti del nostro quotidiano vivere, soffrire e gioire.

<<Alla fine dei Settanta – spiega Sanfilippo – Luigi Grechi De Gregori mi porta sul palco del Folkstudio di Roma a cantare le mie prime canzoni. Dopo quel battesimo romano seguono alcuni anni di concerti dal vivo nei club e nelle feste di piazza, contrassegnati dall’incontro con diversi musicisti che segneranno la mia strada, in particolare quelli Francesco Saverio Porciello, Massimo Gatti e Rinaldo Donati>>.

Tappa essenziale il Premio Tenco, nel 1985, chiamato da Amilcare Rambaldi: <<Tra il pubblico – chiarisce l’autore – c’è anche Pierangelo Bertoli, che sceglie una mia canzone, “Casual Soppiatt Swing”, per l’album Canzone d’autore. Alla fine degli anni Novanta firmo un contratto come autore con Sony Music Publishing e nel 1992 Mina interpreta la mia “Stile libero” nell’album Loch Ness>>.

Nel 1995 esce il primo album dell’autore milanese (Stile libero, Edel), con gli arrangiamenti di Francesco Saverio Porciello in collaborazione con Alberto Tafuri. <<Poi avviene – racconta il paroliere – un altro incontro fatale, quello con Rinaldo Donati e il suo Maxine Studio, che negli anni diventerà una seconda casa per me. Gli archi della canzone che titola il disco sono affidati a Piero Milesi, in tre brani duetto con altrettanti ospiti: Eugenio Finardi, Rossana Casale e Carlo Marrale>>.

Nel 1996 “Stile libero” si aggiudica la Targa Tenco quale “migliore opera prima”. Nello stesso periodo Cristiano De Andrè interpreta La notte di San Lorenzo nell’album Sul confine, e subito dopo Eugenio Finardi include due mie canzoni nell’album Occhi: Con questi occhi (scritta a quattro mani) e Lucciola.

<<Nel 1999 – afferma Sanfilippo – esce il secondo album, “Isole nella corrente”, con gli arrangiamenti di Rinaldo Donati, pubblicato dalla Fridge Records di Oreste Zurlo. Un disco in cui le atmosfere acustiche si fondono con diverse suggestioni elettroniche. Nel 2003 è la volta di un album tutto in milanese, “I paroll che fann volà”, che contiene un duetto con Nanni Svampa. Partecipo con quattro brani (Nel colore antico, Terraqueo, La penna verde e La canzone del fiume) a Pesci fuor d’acqua, album prodotto e arrangiato da Massimo Javicoli e Andrea Vagnoni>>. Poi glia anni duemila proseguono con una serie di eventi: <<Nel 2004 partecipo al Mantova Music Festival, l’album triplo che testimonia l’evento contiene Festa mobile. Scrivo i testi di tre brani per l’album Duetto dei tenori Salvatore Licitra e Marcelo Alvarez (Sony Classical). Nel 2008 esce l’album Fotosensibile, arrangiato da Rinaldo Donati, a cui partecipano Nate Wood alla batteria, Adam Benjamin al pianoforte, Piero Milesi al violoncello e Kal Dos Santos alle percussioni>> è sempre Sanfilippo a parlare. Quindi arriva l’arte, nella maniera più compiuta e raffinata, tra libri, recital e teatro: <<L’editore Piemme mi chiama a scrivere alcune canzoni per bambini, dedicate al personaggio di Geronimo Stilton. Una di queste, Benvenuti a Topazia, diventa la canzone che accoglie i visitatori del sito e poi, nel 2013, è la volta di “Avevamo” un appuntamento, un album in cui le mie canzoni dialogano con le poesie di Filippo Davoli recitate da Neri Marcorè, vi collaborano Rinaldo Donati, Francesco Saverio Porciello, Marco Brioschi”>>.

Nello stesso anno la cantante Paola Atzeni pubblica l’album Dentro, in cui interpreta sette brani (Almanacco, C’era, Un prezioso diradare, Contrabbandieri, Memoria, Nessuno passa, Nuvola rosa, Le parole sporche) del compositore.

Sempre nel 2013, insieme a Carlo Fava e Folco Orselli, inizia l’avventura di Scuola Milanese – storie e canzoni tra i banchi di nebbia, un format musicale e narrativo che per due stagioni va in scena alla Salumeria della Musica di Milano. Oltre cento gli ospiti saliti su quel palco, insieme a noi una superband formata da Danilo Minotti, Marco Brioschi, Marco Ricci e Maxx Furian. Scuola Milanese pubblica l’album omonimo registrato dal vivo alla Salumeria della Musica e contemporaneamente esce un film prodotto da Giovanni Bedeschi, disponibile su YouTube. Negli anni successivi, fino al 2018, Scuola Milanese partecipa a tre edizioni del festival Fuoricinema. Ma Sanfilippo è un artista poliedrico e carismatico che <<Nel 2014 con “La palla è rotonda” è interpretata da Mina nell’album Selfie e diventa la sigla RAI per i mondiali di calcio brasiliani>> .

Nel 2016, insieme a Massimo Gatti, riprende il progetto Ilzendelswing, una band formata una quindicina d’anni prima la cui strada si era interrotta per la prematura scomparsa di Ugo Binda, chitarrista e co-fondatore del gruppo. A noi si uniscono Max De Bernardi alla chitarra e Icaro Gatti (il figlio di Massimo) al contrabbasso. Esce così il primo album dal titolo omonimo, Ilzendelswing. <<Le mie canzoni – precisa il cantautore – sono tutte in milanese, l’album è impreziosito dalle fotografie di Carlo Orsi e da una presentazione di Giorgio Terruzzi. Oggi la band, di cui uscirà un nuovo album doppio nel corso del 2023, è formata dal sottoscritto alla chitarra, Massimo Gatti al mandolino, Val Bonetti all’altra chitarra e Rino Garzia al contrabbasso>>.

Arriva, anche il cinema perché partecipa l’artista con alcuni brani alla colonna sonora del film Pane dal cielo, per cui scrivo anche la canzone omonima. Il film, diretto da Giovanni Bedeschi, si è aggiudicato due “Pesci d’argento” (miglior film e miglior regia) al prestigioso festival Mirabile Dictu di Roma. E, nello stesso periodo fa parte della band italo-svizzera Swing Power, insieme a Danilo Boggini alla fisarmonica, Marco Ricci al contrabbasso e Pierluigi Ferrari alla chitarra. Insieme a loro, nella veste di cantante e chitarrista acustico, incido un album, “Sott’a ‘sti mùr”, un viaggio nella canzone milanese in chiave jazzistica (Janacci, Gaber, D’Anzi, Svampa), che contiene tre miei brani, Holidays feeling, Kores e Brill, Milan Coppi Gùzzi e Alfa Romeo.

Nel 2019 esce un nuovo album intitolato “BOXE“: quattordici canzoni registrate dal vivo in due pomeriggi al Maxine Studio di Rinaldo Donati. Un disco tutto per chitarra e voce, protagonista uno strumento nobile, la chitarra classica baritono costruita per me dal liutaio Fabio Zontini. L’album esce, anche in vinile, per l’etichetta Maremmano Records. <<Nel 2020, durante la prima serrata Covid – esplica Sanfilippo – registro un album di getto, in pochi giorni, nel mio studio domestico. L’album testimonia uno stato d’animo particolare e inatteso, si intitola “Contemporaneo”. Diversi amici musicisti hanno collaborato con me inviando le rispettive tracce dai loro rifugi casalinghi: Francesco Saverio Porciello, Cesare Picco, Rino Garzia, Danilo Minotti, Marco Ricci, Claudio Farinone, Domenico Lopez, Massimo Gatti, Danilo Boggini, Max De Bernardi, Umberto Tenaglia. Al disco hanno partecipato anche i miei figli, Emma e Giacomo. Contemporaneo è uscito solo in formato digitale, si può ascoltare su tutte le principali piattaforme”. La vita riprende frenetica come la sapienza e versatilità artistica del compositore. <<Nel 2022 scrivo la colonna sonora di Steno, un documentario diretto da Raffaele Rago e sceneggiato in collaborazione con Nicola Manuppelli. Il film è stato presentato al Festival del Cinema di Roma nell’ottobre 2022. In seguito nel 2023 sono docente di drammaturgia musicale (analisi dei testi e creazione di testi per canzoni) presso la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado.

Pregio particolare – e suo precipuo fiore all’occhiello – di Claudio Sanfilippo sono le pubblicazioni: <<La mia attività artistica si svolge anche in ambito letterario, dal tempo del mio esordio con l’editore Arcana, nel 1996, ho pubblicato libri con diversi editori: Mondadori, Hoepli, Rizzoli, Solferino, I Corsivi del Corriere della Sera, Edizioni del Foglio Clandestino, Biblioteca di Ciminiera. Il mio ultimo libro, “Un armadio di canzoni” (Interlinea), è uscito nel febbraio 2025.

di Roberto Dall’Acqua

Foto libere da copyright