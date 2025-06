“CLI LOTUS Contro il Tempo” sbarca in Piemonte

Appuntamento i prossimi 28 e 29 giugno con 36 equipaggi ai nastri di partenza dell’edizione 2025

MONTECATINI TERME – Saranno gli affascinanti paesaggi piemontesi a ospitare “CLI Lotus Contro il Tempo”: il caratteristico Lotus meeting di CLI – Club Lotus Italia, con il suo impegnativo e divertente test di regolarità, farà tappa nella terra del tartufo i prossimi 28 e 29 giugno. Record di presenze per l’evento, con 36 equipaggi che si raduneranno a bordo dei principali modelli “made in Hethel”, dalla Elise s1 alla moderna Emira.

La manifestazione si svolgerà secondo la consueta formula “Lotus Contro il Tempo”. Sono previste due giornate di guida: il sabato con un tour stradale ricco di curve e visite; la domenica sarà invece dedicata alla disciplina della regolarità, con un test non competitivo che ricalca le prove della celebre Mille Miglia. Lo start del meeting è fissato la mattina di sabato 28 giugno a Torino, precisamente all’Heritage Hub. La famosa collezione aziendale dei marchi automobilistici Fiat, Lancia e Abarth, allestita all’interno degli storici impianti di produzione meccanica Fiat, sarà pronta ad accogliere gli associati CLI per un tour guidato alla scoperta di ben 300 iconiche vetture, stradali e da competizione. Dopo Heritage Hub proseguirà il viaggio nella storia dell’automobilismo italiano e, in particolare, quella scritta dalle leggendarie vetture Lancia da rally, con un’altra importante visita nei locali di Bonetto CV. La famiglia Bonetto, da sempre legata al mondo delle corse e del tuning, mostrerà i suoi spettacolari progetti, tra cui la famosa Evo 37, il restomod della mitica Lancia 037 campione del mondo rally nel 1983. A seguire la lunga carovana di Lotus affronterà il tour stradale vero e proprio, che dalla pianura condurrà fino a Sestriere, lungo il tratto Cesana – Sestriere, teatro annualmente dell’omonima gara automobilistica. A Sestriere le vetture saranno esposte nella centrale piazza Fraiteve, adiacente al ristorante Pinky, dove si terrà il pranzo sociale. Al termine del pomeriggio la comitiva raggiungerà Alba per la sistemazione alberghiera e la cena sociale all’Hotel I Castelli.

Domenica 29 giugno, al mattino, la città di Alba e le splendide colline delle Langhe saranno teatro dell’atteso test di regolarità (non competitivo). Grazie al patrocinio del Comune, le Lotus degli associati potranno essere ammirate dagli appassionati in piazza Adolfo Sarti, a partire delle ore 8.30, per poi intraprendere percorsi divertenti e impegnativi. Gli equipaggi affronteranno tragitti brevi, volti ad apprendere e mettere in pratica i rudimenti della disciplina, che si alterneranno a percorsi lunghi decine di chilometri, rievocando le atmosfere delle vere gare di regolarità, prima fra tutte la celebre Mille Miglia. Terminate le prove si terrà la visita guidata del MUDET (Museo del tartufo di Alba), seguita dal pranzo sociale al ristorante Rossetti adiacente il Duomo.

CLUB LOTUS ITALIA: CHI SIAMO – Fondato in Toscana nel 2012, Club Lotus Italia è il principale e più longevo Lotus club della penisola, con oltre 500 tesserati e 12 anni di attività. L’associazione, con sede in Toscana, a Montecatini Terme, ha rilevanza non solo nazionale (vantando soci in tutta Italia, dalla Sicilia alla Lombardia) ma anche internazionale (con soci dalla Svizzera, dalla Grecia, dal Belgio). Con ben 8 eventi all’anno, suddivisi tra strada e pista, Club Lotus Italia è da annoverare tra i Lotus Club più attivi al mondo.

Com. Stam. + foto