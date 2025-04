“CLI Reunion 2025”, 40 equipaggi tra Italia, Slovenia e Austria con destinazione Red Bull Ring

I prossimi 5,6 e 7 aprile torna l’annuale manifestazione storico-motoristica organizzata da Club Lotus Italia: storia, cultura e guida, in strada e su pista, per un week end all’insegna della passione per il marchio inglese Lotus

Montecatini Terme – Un viaggio su quattro ruote tra Italia, Slovenia e Austria con una sola destinazione: lo spettacolare tracciato del Red Bull Ring. Sale l’attesa per la nona edizione di CLI Reunion, manifestazione a carattere storico – motoristico organizzata annualmente da Club Lotus Italia, in calendario i prossimi 5, 6 e 7 aprile. Ben 40 equipaggi, provenienti da tutta la penisola, prenderanno parte al meeting a bordo delle proprie Lotus: saranno presenti i più importanti modelli della factory inglese, dagli storici ai moderni (Elise S1, Elise S2, Exige, Emira). Durante la trasferta si uniranno alla spedizione italiana vetture di possessori Lotus croati e sloveni, entusiasti per l’iniziativa di CLI.

Partendo da Conselve, precisamente dai locali del supporter CLI “F.lli Greggio”, la Reunion 2025 si snoderà attraverso Slovenia e Austria, con ingresso finale a Spielberg, dove si terrà uno special stage di CLI Trophy – la Lotus series in pista di CLI – tra i cordoli del Red Bull Ring. Lo storico circuito ha ospitato oltre trenta edizioni del mondiale di Formula 1: il marchio Lotus ha trionfato quattro volte (nel 1972 con Fittipaldi, nel 1973 e nel 1978 con Peterson, infine nel 1982 con De Angelis). I saliscendi del Red Bull Ring saranno particolarmente apprezzati dai piloti, che avranno a disposizione un’ora di guida (due turni esclusivi CLI da 30 minuti), servizio di tutoraggio offerto da 69 Racing Academy e assistenza tecnica di Team Santilli. Nel corso della giornata in pista i partecipanti prenderanno inoltre parte al “Red Bull Ring Tour”, un’esclusiva visita guidata all’interno dei luoghi più inaccessibili dell’impianto, come race control, media center, sale vip, la Red Bull Wing dove sono esposte vetture da competizione e il podio

dei campioni di Formula 1.

Ma il circuito austriaco non sarà la sola meta della Reunion. Durante il percorso di avvicinamento non mancheranno interessanti visite, guida su strade montane immerse in paesaggi unici e relax termale. Tra le tappe previste, una sosta alla famosa Grotta Gigante, sull’altipiano del Carso, a pochi chilometri dalla città di Trieste e dal confine con la Slovenia. A seguire gli equipaggi visiteranno Lubiana e il Lago di Bled, suggestivo bacino sloveno, circondato da montagne mozzafiato e dominato dall’omonimo castello. Prima di scendere in pista i partecipanti potranno infine ammirare i paesaggi alpini offerti dal Passo Turracher Hohe e, giunti in prossimità di Spielberg, rilassarsi alle Terme Aqualux ed essere accolti nel Castello di Gabelhofen per la sistemazione alberghiera e la cena sociale.

Come ogni anno la Reunion coniugherà storia motoristica, cultura e guida (su strada e in pista), radunando un gran numero di appassionati, per un’esperienza che si preannuncia indimenticabile.

CLUB LOTUS ITALIA: CHI SIAMO – Fondato in Toscana nel 2012, Club Lotus Italia è il principale e più longevo Lotus club della penisola, con oltre 500 tesserati e 13 anni di attività. L’associazione, con sede in Toscana, a Montecatini Terme, ha rilevanza non solo nazionale (vantando soci in tutta Italia, dalla Sicilia alla Lombardia) ma anche internazionale (con soci dalla Svizzera, dalla Grecia, dal Belgio). Con ben 8 eventi all’anno, suddivisi tra strada e pista, Club Lotus Italia è da annoverare tra i Lotus Club più attivi al mondo.

