“Cli Trophy 2023”: oltre 30 piloti, in arrivo dall’Italia e dall’estero, affrontano i saliscendi del Mugello a bordo delle Lotus

Sabato 18 marzo il primo round dell’anno della serie di manifestazioni dedicata ai possessori Lotus. Domenica 19 marzo spazio al tour stradale, tra il Museo dei Ferri Taglienti di Scarperia e i passi tosco romagnoli

MONTECATINI TERME, 16 MARZO 2023 – I saliscendi dello spettacolare Autodromo del Mugello accompagneranno la prima uscita in pista del 2023 dei soci di Club Lotus Italia. “CLI Trophy 2023” – la serie di manifestazioni in circuito dedicata ai possessori di vetture “Made in Hethel” e derivate – esordirà proprio sul tracciato toscano sabato 18 marzo, per un nuovo appassionante round all’insegna dell’adrenalina. All’appuntamento prenderanno parte oltre 30 piloti, provenienti dall’Italia e dall’estero: dalla Sicilia alla Svizzera, saranno moltissimi gli equipaggi che saliranno a bordo delle supercar.

La manifestazione sarà caratterizzata, come da tradizione, da turni esclusivi Lotus e cronometrati, alternati a briefing tenuti dagli esperti tutor CLI. Non mancherà il servizio di assistenza in pista specializzato Lotus, offerto da Team Santilli di Perugia. Le vetture ammesse usufruiranno di tre turni da 30 minuti ciascuno, con partenza alle ore 11, 14 e 16. Grazie all’affiliazione con OPES Italia (Organizzazione Per l’Educazione allo Sport – ente riconosciuto dal CONI), gli appuntamenti di CLI Trophy sono annoverati ufficialmente nei calendari CONI tra gli eventi sportivi “di preminente interesse nazionale”.

Domenica 19 marzo, dopo la tappa al Mugello, si terrà il consueto tour stradale. Storia, cultura, strade appenniniche ben asfaltate e divertenti e buona cucina caratterizzeranno la giornata, che si aprirà alle ore 10 a Scarperia, in piazza dei Vicari, dove saranno esposte le vetture. I soci avranno l’opportunità di visitare proprio Palazzo dei Vicari che ospita il Museo dei Ferri Taglienti. Terminato il tour, le Lotus lasceranno l’antico borgo per affrontare strade divertenti e impegnative, attraverso ben quattro passi dell’Appennino tosco – romagnolo. Passo del Giogo, Passo del Paretaio, Passo della Raticosa e della Futa accompagneranno gli equipaggi lungo 80 km di curve e tornanti, con tappa finale al ristorante Passo della Futa per il pranzo.

Programma di sabato 18 marzo:

– 09.00 ritrovo in circuito, accreditamento, colazione, compilazione/consegna modulistica e montaggio trasponder

– 10.15 briefing

– 11.00 primo turno

– 12.00 pranzo

– 14.00 secondo turno

– 16.00 terzo turno

– 16.30 riconoscimenti e saluti.

Programma di domenica 19 marzo:

– 08.30 colazione presso Hotel Mirò (facoltativa)

– 09.45 ritrovo a Scarperia – Piazza dei Vicari per esposizione vetture

– 10.00 visita guidata Palazzo dei Vicari – Museo dei Ferri Taglienti

– 11.30 partenza tour Passi tosco romagnoli

– 13.00 pranzo presso Ristorante Passo della Futa

CLI – CLUB LOTUS ITALIA: CHI SIAMO – Nato nel 2012 per volontà del fondatore Paolo Zannelli, il Club Lotus Italia è un’associazione no profit che unisce passione per i motori e sana amicizia. Oggi il Club, che è cresciuto nel corso degli anni, conta ben 400 oci provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero, uniti dall’amore per le Lotus e dalla voglia di condividere il mito della casa di Hethel.

Sono in media 7 gli eventi che il Club organizza ogni anno per i propri appassionati, in giro per la Penisola e l’Europa: raduni su strada e in pista, in autodromi di primo livello, e visite allo stabilimento Lotus.

