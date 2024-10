“CLI Trophy 2024”, le supercar scaldano i motori per la discesa in pista sul circuito di Vallelunga

Tappa laziale per il sesto appuntamento stagionale della serie Lotus, in programma per sabato 19 ottobre. Domenica 20 tour stradale tra Lazio e Toscana, con visita a “Bimota Classic Parts”

MONTECATINI TERME – Sabato 19 ottobre lo storico tracciato di Vallelunga ospiterà il sesto appuntamento stagionale di CLI Trophy 2024. La Lotus series organizzata da Club Lotus Italia, dedicata ai possessori delle blasonate vetture “made in Hethel” e loro derivate (Caterham Seven, Opel Speedster), giunge dunque sul circuito della capitale per il penultimo round dell’anno. Saranno a disposizione dei piloti CLI ben quattro turni in pista da 25 minuti ciascuno, esclusivi e cronometrati, servizi di tutoraggio e di assistenza specializzata Lotus offerta da Team Santilli, servizio foto e video e riconoscimenti finali. A completamento della giornata in pista si terrà la cena sociale presso Relais Il Postiglione, a Campagnano di Roma.

La mattina di domenica 20 è previsto invece il tour stradale che, attraverso un percorso collinare lungo i laghi laziali di Bracciano e di Bolsena, condurrà gli equipaggi fino a Chiusi, in Toscana, per una interessante visita a Bimota Classic Parts, “tempio” delle famose moto Bimota, dove sono custoditi i modelli più iconici della fabbrica riminese. Il tour si concluderà a Città della Pieve, dove è previsto il pranzo sociale.

CLUB LOTUS ITALIA: CHI SIAMO – Fondato in Toscana nel 2012, Club Lotus Italia è il principale e più longevo Lotus club della penisola, con quasi 500 tesserati e 12 anni di attività. L’associazione, con sede in Toscana, a Montecatini Terme, ha rilevanza non solo nazionale (vantando soci in tutta Italia, dalla Sicilia alla Lombardia) ma anche internazionale (con soci dalla Svizzera, dalla Grecia, dal Belgio). Con ben 8 eventi all’anno, suddivisi tra strada e pista, Club Lotus Italia è da annoverare tra i Lotus Club più attivi al mondo.

