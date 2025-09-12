“Cli Trophy 2025”, la serie Lotus fa tappa al Minardi Day:  oltre 40 vetture, moderne e d’epoca, in griglia a Imola con due turni esclusivi

Sabato 13 e domenica 14 settembre il debutto nella cornice dell’iconico evento dedicato agli appassionati di Formula 1, GT e auto storiche. In programma anche un divertente tour stradale appenninico

Montecatini terme – Debutto prestigioso nella cornice dell’Historic Minardi Day per CLI Trophy, la serie Lotus targata Club Lotus Italia dedicata ai possessori di vetture Lotus e derivate. Sabato 13 e domenica 14 settembre i soci del club saranno protagonisti dell’iconico evento organizzato all’interno del circuito di Imola, con un appuntamento esclusivo che vedrà oltre 40 supercar sfrecciare sul tracciato del Santerno in due turni dedicati. Presenti in griglia vetture “made in Hethel” moderne e d’epoca che avranno la possibilità di partecipare alla nona edizione del festival che ogni anno riunisce migliaia di appassionati e collezionisti di vetture F1 e monoposto in genere, prototipi, GT e auto storiche. Questi mezzi leggendari potranno essere ammirati nei box e in pista, insieme a piloti, tecnici, ingegneri e giornalisti che hanno fatto la storia della F1.

Durante la due giorni, come detto, le Lotus degli associati CLI saranno attive protagoniste sia nel paddock che in pista. Saranno infatti esposte nell’area paddock riservata e, nella giornata di domenica 14, affronteranno le curve e i rettilinei dello spettacolare circuito di fronte al “pubblico delle grandi occasioni”.

Le attività in autodromo non saranno però le sole a intrattenere i partecipanti. Sabato 13 l’arrivo a Imola sarà preceduto da un tour stradale appenninico, ricco di curve, che partendo da Calenzano interesserà in particolare i passi della Futa e della Raticosa. Nel tardo pomeriggio si terrà invece la visita guidata alla famosa Collezione Battilani, che ripercorre la storia della moto dalla bicicletta “evoluta” alla moto Mancini, la prima moto da competizione di Loris Capirossi. La visita al museo precederà la cena sociale negli spazi del ristorante “La Tana del Lupo” (Faenza), che espone cimeli legati al Team Minardi ed è frequentato da piloti del presente e del passato, tra cui il leggendario Ayrton Senna.

CLUB LOTUS ITALIA: CHI SIAMO – Fondato in Toscana nel 2012, Club Lotus Italia è il principale e più longevo Lotus club della penisola, con oltre 500 tesserati e 12 anni di attività. L’associazione, con sede in Toscana, a Montecatini Terme, ha rilevanza non solo nazionale (vantando soci in tutta Italia, dalla Sicilia alla Lombardia) ma anche internazionale (con soci dalla Svizzera, dalla Grecia, dal Belgio). Con ben 8 eventi all’anno, suddivisi tra strada e pista, Club Lotus Italia è da annoverare tra i Lotus Club più attivi al mondo.

