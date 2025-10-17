“CLI TROPHY 2025”, Lotus in pista al Porsche Experience Center Franciacorta

Sabato 18 ottobre il penultimo appuntamento dell’anno, con i bolidi pronti a dare spettacolo sul circuito e nel paddock. Prosegue la stagione motoristica da sold out

Montecatini Terme – Tracciato e strutture interamente rinnovate per il circuito di Franciacorta, che dopo l’acquisizione da parte della casa automobilistica Porsche si prepara ad ospitare nel weekend la penultima tappa annuale di “CLI TROPHY 2025”: la serie di manifestazioni in pista targata CLUB LOTUS ITALIA, dedicata agli appassionati possessori di vetture “Made in Hethel” e derivate (Caterham Seven, Opel Speedster). L’appuntamento è per sabato 18 ottobre, per il quinto round stagionale tra i cordoli, sempre all’insegna della passione motoristica.



Il round sarà esclusivo: l’impianto è stato rinominato, di recente, “Porsche Experience Center Franciacorta” a partire dall’acquisizione da parte del marchio tedesco e gli eventi organizzati nella struttura sono solitamente riservati ai clienti Porsche. Sarà quindi una occasione speciale, in un contesto di alto livello, che i soci CLI potranno vivere in prima persona, a bordo delle rispettive Lotus.



I 25 driver di CLI avranno a disposizione ben tre turni in pista riservati da 25 minuti ciascuno, alternati ai briefing degli esperti istruttori di 69 Racing Academy, scuola di guida sicura e sportiva. L’assistenza tecnica specializzata Lotus sarà come di consueto offerta da Team Santilli. La giornata verrà immortalata dai servizi foto e video inclusi nel pacchetto e si concluderà con la consegna dei riconoscimenti a tutti i partecipanti. Le vetture in griglia sono quindi pronte a dare spettacolo in pista e nel paddock, rappresentative della produzione Lotus presente e passata (dalle Elise S1 alla Emira, passando da 2eleven, Elise S2 ed Exige V6).



Questo il programma di sabato 18 ottobre:

– h 8.00 ritrovo in circuito, accreditamento, compilazione/consegna modulistica

– 8.45 briefing

– 9.30 PRIMO TURNO

– 10.15 SECONDO TURNO

– 12.35 TERZO TURNO

– 13.30 riconoscimenti e saluti.



L’appuntamento di Franciacorta precederà il gran finale del Trophy 2025: l’ultimo round si terrà sul tracciato di Cremona, domenica 22 novembre. Il successo conseguito dalla Lotus series CLI nel corso del 2025 (tutte le tappe sono state, ad oggi, sold out) sarà suggellato, in quella occasione, da una donazione benefica del club a favore di “Save The Children”, un aiuto prezioso per sostenere gli abitanti della Striscia di Gaza. Una chiusura di stagione che rimarca l’attenzione di CLUB LOTUS ITALIA per i valori di solidarietà e condivisione.



CLUB LOTUS ITALIA: CHI SIAMO – Fondato in Toscana nel 2012, Club Lotus Italia è il principale e più longevo Lotus club della penisola, con oltre 500 tesserati e 12 anni di attività. L’associazione, con sede in Toscana, a Montecatini Terme, ha rilevanza non solo nazionale (vantando soci in tutta Italia, dalla Sicilia alla Lombardia) ma anche internazionale (con soci dalla Svizzera, dalla Grecia, dal Belgio). Con ben 8 eventi all’anno, suddivisi tra strada e pista, Club Lotus Italia è da annoverare tra i Lotus Club più attivi al mondo.

