“Cli Trophy Final Round & Christmas Tour 2024”

Week-end natalizio in pista e su strada all’insegna della solidarietà per Club Lotus Italia. Speciale donazione all’Associazione “Make a Wish Italia Onlus”

MONTECATINI TERME – Gran finale di stagione per CLI e i suoi associati, con il consueto doppio evento in pista e su strada. Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, circa trenta vetture Lotus animeranno la due giorni che avrà anche un fine benefico: parte del ricavato sarà infatti devoluto a “Make A Wish Italia ONLUS”, associazione impegnata a realizzare i desideri di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie.

Sabato 30 novembre, sul tracciato del Cremona Circuit, si terrà il round finale (il settimo) di CLI Trophy 2024, Lotus series targata Club Lotus Italia che anche quest’anno ha registrato un numero di partecipanti importante: oltre cinquanta.

Le curve e i rettilinei del celebre autodromo lombardo attenderanno i piloti di CLI nel corso di ben quattro turni esclusivi Lotus, cronometrati. I giri in pista saranno alternati da briefing tecnici. Saranno inoltre a disposizione dei partecipanti i servizi di tutoraggio e di assistenza specializzata Lotus, offerta da Team Santilli. Al termine della giornata si terrà la consegna dei riconoscimenti, con la firma dell’assegno simbolico di donazione da parte dei presenti.

Il Christmas Tour 2024 prenderà l’avvio dal pomeriggio di sabato 30 novembre, con l’arrivo dei partecipanti presso il Grand Hotel Salsomaggiore, a Parma. Il pomeriggio nella spa della struttura sarà seguito dalla cena sociale, durante la quale saranno illustrati i programmi 2025 e consegnati alcuni riconoscimenti.

La mattina di domenica 1 dicembre, subito dopo la colazione, le vetture saranno esposte in Largo Roma, a Salsomaggiore, per poi intraprendere il tour stradale che le condurrà prima a Fontanellato (dove i partecipanti saranno attesi per la visita guidata alla Rocca Sanvitale) e successivamente a Grazzano Visconti, a Piacenza, per la visita guidata del borgo e dei suoi famosi mercatini natalizi. A Grazzano è in programma il pranzo sociale: proprio durante l’evento verrà consegnato l’assegno di donazione ai rappresentanti di “Make A Wish Italia ONLUS”.

Il meeting, con un piccolo pensiero rivolto al prossimo, conclude l’ennesima annata ricca di soddisfazioni per CLI e i suoi associati, caratterizzata da eventi in pista e su strada, alcuni dei quali memorabili, come la CLI Reunion 2024 ad Hethel, nello stabilimento Lotus Cars.

CLUB LOTUS ITALIA: CHI SIAMO – Fondato in Toscana nel 2012, Club Lotus Italia è il principale e più longevo Lotus club della penisola, con quasi 500 tesserati e 12 anni di attività. L’associazione, con sede in Toscana, a Montecatini Terme, ha rilevanza non solo nazionale (vantando soci in tutta Italia, dalla Sicilia alla Lombardia) ma anche internazionale (con soci dalla Svizzera, dalla Grecia, dal Belgio). Con ben 8 eventi all’anno, suddivisi tra strada e pista, Club Lotus Italia è da annoverare tra i Lotus Club più attivi al mondo.

