“Click &Travel: come il digitale trasforma i luoghi in esperienze” Mercoledì un convegno con gli esperti di settore

Trapani. La trasformazione digitale è la nuova frontiera del turismo, uno strumento innovativo utile non solo per la comunicazione ma anche per la promozione delle destinazioni turistiche.

Di questo si parlerà nel convegno organizzato dal Distretto Turistico Sicilia Occidentale dal titolo “Click e Travel: come il digitale trasforma i luoghi in esperienze” che si terrà mercoledì 19 novembre alle 10.15, nella sala Gregory Bongiorno di Sicindustria, a Trapani.

Una giornata interamente dedicata ad esplorare le nuove tecnologie digitali – dai sistemi DMS alle piattaforme di prenotazione esperienziale – strumenti che stanno riscrivendo il rapporto tra i territori, gli operatori turistici e il pubblico. Esperti del settore si confronteranno su strategie, strumenti innovativi e buone pratiche per la promozione e il posizionamento delle destinazioni nel mercato mondiale del turismo e per la valorizzazione delle esperienze digitali, leva di competitività e appetibilità per la destinazione West of Sicily.

Al convegno parteciperà l’assessore regionale al Turismo, on. Elvira Amata che presenterà le nuove strategie di promozione della Regione Sicilia.

La presidentedel Distretto TuristicoRosalia D’Alìe il presidente vicario di Sicindustria, Filippo Amodeo apriranno il convegno. Alle 11,30 si terrà una tavola rotonda moderata da Bruno Bertero, destination manager del Distretto Sicilia Occidentale, alla quale parteciperanno esperti di settore: Stefan Marchioro, esperto di turismo e governance territoriale, i rappresentanti di Kumbe, l’agenzia che cura il portale westofsicily.com, Tommaso Peduzzi referente di Regiondo, la piattaforma per le prenotazioni on line delle esperienze, Ivan Proverbio di Freedom e Stefano Tulli, Widering.

Il convegno sarà un importante momento di confronto tra istituzioni, professionisti di settore e operatori turistici del territorio sul futuro digitale del settore che il Distretto Turistico ha avviato con la trasformazione da DMO in DMC e con la realizzazione del nuovo portale. Sono invitati i soci pubblici e privati aderenti al Distretto Turistico e gli operatori di settore della provincia. È gradita la partecipazione della stampa.

“Sarà un’occasione per fare un primo bilancio sulla stagione 2025 – dichiara Rosalia D’Alì, presidente del Distretto Turistico – per ragionare sulle nuove frontiere del turismo e sulle tante opportunità che la digitalizzazione offre. Da mesi siamo impegnati a seguire questo nuovo corso che apre nuove strade per la promozione delle esperienze nella Sicilia Occidentale che potranno attrarre maggiormente i visitatori italiani e stranieri”.

Allego il programma del convegno.