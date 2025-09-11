Club Lauria Figure femminili nei dipinti di Tomaselli

Inizia domani (12 settembre) alle 18,30 con il primo appuntamento, il ciclo “Arte in Villa” al club Roggero di Lauria di via delle Palme 20 a Mondello. Un progetto di Carola Arrivas Bajardi volto a promuovere iniziative artistiche in programma a Palermo.

La responsabile del progetto modererà questo primo incontro dal titolo: “la figura femminile nell’arte di Onofrio Tomaselli, tra estetica vittoriana e ricerca sociale”. Carola Arrivas Bajardi approfondirà un aspetto della mostra “Onofrio Tomaselli pittore nella Sicilia verista” visitabile sino al 14 settembre presso la Galleria di arte moderna di Palermo. Interverranno Daniela Brignone, storico dell’arte e curatrice della mostra su Onofrio Tomaselli, e Alberto Samonà, giornalista e scrittore.

Ingresso libero con prenotazione al numero 3283837829.

Com. Stam.