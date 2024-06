Domenica 16 giugno l’ultimo appuntamento della serie, prima della pausa estiva – MONTECATINI TERME, 14 GIUGNO 2024 – “CLI Trophy 2024” – la serie in pista targata Club Lotus Italia – si prepara ad affrontare l’ultimo appuntamento di stagione prima della pausa estiva.

Domenica 16 giugno i Lotus driver di CLI sono attesi sul tracciato di Franciacorta per il quinto round della manifestazione. L’evento in pista si preannuncia esclusivo: il rinnovato impianto, di proprietà Porsche, raramente accoglie eventi non riservati ai clienti del marchio.

Ben ventisei piloti scenderanno in pista a bordo delle proprie Lotus nel corso dei consueti quattro turni riservati. Non mancheranno i servizi di tutoraggio gratuito (anche a bordo vettura), di assistenza specializzata offerta da Team Santilli e infine la possibilità di accogliere il passeggero.

Il round di Franciacorta chiuderà una prima parte di stagione in pista davvero soddisfacente per il Trophy, avendo fatto registrare un grande numero di iscritti a ogni appuntamento. Gli impegni “on track” riprenderanno poi a ottobre con Vallelunga e si concluderanno a novembre sul circuito di Cremona.

Quello di domenica 16 giugno non sarà l’unico appuntamento esclusivo che CLI riserverà ai propri associati nel corso del week end. Sabato 15 giugno si terrà infatti un tour stradale indimenticabile. Al mattino il Club sarà accolto dal leggendario Giacomo Agostini in persona, a Bergamo, presso la sua “sala trofei”, dove il campionissimo farà rivivere ai presenti la sua straordinaria carriera agonistica attraverso i caschi, le tute, le moto e altri cimeli che lo hanno visto trionfare sulle piste di tutto il mondo.

A seguire si terrà il pranzo, sempre in compagnia del campione. Dopo pranzo gli equipaggi intraprenderanno un entusiasmante tour montano attraverso le strade del rally del Selvino e le salite del Passo Zambla, per poi discendere fino al Lago d’Iseo per costeggiarne le rive. Il tour si concluderà con la cena sociale.

CLUB LOTUS ITALIA: CHI SIAMO – Fondato in Toscana nel 2012, Club Lotus Italia è il principale e più longevo Lotus club della penisola, con quasi 500 tesserati e 12 anni di attività. L’associazione, con sede in Toscana, a Montecatini Terme, ha rilevanza non solo nazionale (vantando soci in tutta Italia, dalla Sicilia alla Lombardia) ma anche internazionale (con soci dalla Svizzera, dalla Grecia, dal Belgio). Con ben 8 eventi all’anno, suddivisi tra strada e pista, Club Lotus Italia è da annoverare tra i Lotus Club più attivi al mondo.

