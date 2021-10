In programma anche una parata speciale con a bordo i bimbi e i ragazzi della onlus “Amici per sempre APS”

Appuntamento domenica 24 ottobre sul circuito Piero Taruffi, tra amicizia e solidarietà. Sabato 23 ottobre il tradizionale raduno stradale tra Umbria e Lazio, alla scoperta di Civita di Bagnoregio e del Museo Taruffi

Montecatini Terme – Passione per i motori, amicizia e solidarietà si uniscono in occasione del nuovo raduno targato Club Lotus Italia, il Club italiano che riunisce quasi 400 soci possessori di vetture “Made in Hethel”. L’appuntamento è per sabato 23 e domenica 24 ottobre, con una due giorni caratterizzata dal tradizionale tour stradale – che stavolta si snoderà tra Civita di Bagnoregio e il Museo Taruffi – e una nuova tappa di CLI Trophy 2021 sul tracciato dell’Autodromo di Vallelunga. La giornata in autodromo vedrà la speciale partecipazione dei bambini e ragazzi della ONLUS “Amici per Sempre APS”, che potranno salire a bordo dei mezzi dei soci e provare, da passeggeri, l’esperienza di scendere in pista. La parata si terrà, in questo caso, durante la pausa dalle attività ordinarie. “Amici per Sempre APS” ha come obiettivo principale la realizzazione di progetti per bambini e ragazzi autistici attraverso eventi di raccolta fondi e iniziative artistiche, sportive, ricreative, educative e terapeutiche.

RADUNO STRADALE – Il programma si aprirà con il tour stradale tra Umbria e Lazio, alla scoperta delle bellezze paesaggistiche, culturali e gastronomiche delle diverse zone. Il ritrovo dei soci è fissato per sabato 23 ottobre, alle ore 9, nei locali di Team Santilli, a Perugia. Attraverso un divertente percorso collinare, le Lotus faranno poi tappa a Civita di Bagnoregio, uno dei borghi più belli d’Italia. I partecipanti al raduno avranno la possibilità di visitare l’antico e affascinante borgo. Il giro proseguirà poi all’interno del Museo Taruffi di Bagnoregio, struttura dedicata al leggendario Piero Taruffi, pilota di auto e moto, recordman, collaudatore e progettista. La giornata si chiuderà a Campagnano di Roma, con cena sociale e pernottamento in hotel.

CLI TROPHY 2021: VALLELUNGA – Domenica 24 ottobre gli appassionati Lotus si preparano ad affrontare la quarta tappa stagionale di CLI Trophy 2021, serie di manifestazioni in pista dedicata agli appassionati Lotus e vetture derivate (Caterham Seven, Opel Speedster). Il tracciato, di caratura internazionale, che accoglierà CLI sarà l’Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga: qui si terranno turni esclusivi e cronometrati, alternati a briefing condotti dai tutor CLI. Non mancherà il servizio di assistenza offerto da Team Santilli. Le vetture ammesse usufruiranno di 3 turni da 25 minuti ciascuno.

La giornata, come detto, sarà caratterizzata dalla presenza dei bimbi e ragazzi, affetti da autismo, dell’associazione “Amici per Sempre APS”. I soci che si renderanno disponibili potranno far salire a bordo i piccoli partecipanti per un giro in pista, nei momenti di pausa del Trophy. I bambini avranno così l’opportunità di godere di un’esperienza unica e indimenticabile e al termine della parata riceveranno un omaggio da parte del Club. Un piccolo gesto per regalare un sorriso.

Programma di sabato 23 ottobre:

– 09.00 accreditamento e colazione presso Team Santilli

– 10.00 partenza tour collinare

– 11.30 arrivo a Bagnoregio, esposizione vetture e visita guidata della Civita

– 14.00 pranzo e a seguire visita del Museo Taruffi

– 16.30 ripresa tour stradale

– 18.30 arrivo a Campagnano di Roma per sistemazione alberghiera

– 20.30 cena sociale.

Programma di domenica 24 ottobre:

– 9.00 ritrovo in circuito, accreditamento, colazione, compilazione/consegna modulo scarico di responsabilità e montaggio trasponder

– 10.00 briefing

– 11.00 primo turno

– 11.45 briefing

– 12.30 secondo turno

– 13.00 pranzo

– 14.30 terzo turno

– 15.00 riconoscimenti e saluti.

