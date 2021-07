Appuntamento sabato 3 luglio con turni esclusivi cronometrati e briefing condotti dai tutor CLI. Domenica 4 luglio tour stradale tra i Colli Euganei e Villa Barbarigo

MONTECATINI TERME – Nuovo weekend di curve in pista e visite alla scoperta delle bellezze del Belpaese per Club Lotus Italia, che si appresta a vivere il terzo round di “CLI TROPHY 2021” sul nuovo tracciato di Adria, di recente oggetto di interventi e che adesso vanta una lunghezza complessiva di quasi 4 chilometri. Le due giornate sono quelle di sabato 3 e domenica 4 luglio: si parte con la tappa veneta della serie di manifestazioni in pista promossa da CLI e si prosegue domenica con il raduno stradale che si snoderà tra i Colli Euganei, con visita a Villa Barbarigo.

IL PROGRAMMA: DETTAGLI. Sabato 3 luglio l’appuntamento è all’Adria International Raceway dove scenderanno in pista i possessori di vetture “Made in Hethel”.

Il tracciato, come detto, è stato oggetto di interventi che ne hanno permesso il prolungamento di oltre un chilometro, giungendo così alla lunghezza di 3.750 metri. L’evento sarà caratterizzato, come tradizione del Club, da turni in pista esclusivi e cronometrati, alternati a briefing condotti dagli esperti tutor CLI. Le vetture ammesse usufruiranno di 3 turni da 25 minuti ciascuno.

Domenica 4 luglio spazio invece al percorso turistico ed enogastronomico. Gli equipaggi percorreranno le divertenti strade dei Colli Euganei, visiteranno il Giardino Monumentale di Villa Barbarigo e infine assaporeranno le specialità culinarie locali. Il ritrovo con colazione è fissato nei locali di F.lli Greggio (Carrozzeria Fratelli Greggio multiservice di eccellenza – Conselve (PD), supporter di CLI. A seguire inizierà il tour stradale che porterà i soci alla scoperta dei Colli Euganei con fermata a Villa Barbarigo per visitare il Giardino Monumentale (premiato come “il più bel giardino d’Italia” nel 2003 e il terzo più bello d’Europa nel 2007). Il giro si chiuderà all’Agriturismo De Bortoli per il pranzo a base di specialità del posto.

Programma di sabato 3 luglio:

– 15.00 ritrovo in circuito, accreditamento, compilazione/consegna modulo scarico di responsabilità e montaggio trasponder

– 16.00 briefing

– Dalle 17.00 alle 19.30 turni in pista.

Programma di domenica 4 luglio:

– 09.00 colazione presso F.lli Greggio

– 10.00 partenza tour stradale Colli Euganei

– 10.30 sosta a Villa Barbarigo – visita Giardino Monumentale

– 12.00 ripresa tour stradale

– 13.00 pranzo presso Agriturismo De Bortoli.

CLI – CLUB LOTUS ITALIA: CHI SIAMO – Nato nel 2012 per volontà del fondatore Paolo Zannelli, Club Lotus Italia è un’associazione no profit che unisce passione per i motori e sana amicizia. Oggi il Club, che è cresciuto nel corso degli anni, conta oltre 370 soci da ogni parte d’Italia e dall’estero, uniti dall’amore per le Lotus e dalla voglia di condividere il mito della casa di Hethel.

Sono in media 7 gli eventi che il Club organizza ogni anno per i propri appassionati, in giro per la Penisola e l’Europa: raduni su strada e in pista; test di regolarità in contesti di suggestiva bellezza e visite dirette all’azienda, nella base inglese Lotus.

SITO: www.clublotusitalia.it

Facebook – Instagram – Youtube.

Com. Stam.