Club Lotus Italia si prepara alla Reunion 2022: 40 Lotus sulle strade di Francia e Belgio per assistere alla decima edizione di “Spa Classic”

Dal 19 al 22 maggio la carovana di vetture attraverserà i confini nazionali per partecipare alla manifestazione. I soci italiani esporranno i loro mezzi nell’area paddock e scenderanno in pista sul tracciato belga. Prima dell’evento, visiteranno la “Cite’ de l’Automobile” di Mulhouse e Colmar

MONTECATINI TERME, 16 MAGGIO 2022 – Dopo l’emozionante tappa a Montecarlo in occasione del GP Historique 2021, Club Lotus Italia si prepara a un’altra adrenalinica trasferta oltre i confini nazionali. CLI REUNION 2022 si terrà dal 19 al 22 maggio prossimi sulle strade di Francia e Belgio per celebrare ancora un’importantissima e affascinante gara: la 24 Ore di Spa Francorchamps. Il Club italiano che riunisce oltre 400 possessori di vetture Lotus assisterà in particolare alla decima edizione di Spa Classic, tra le principali competizioni europee dedicate alle auto storiche, tributo alla 24 Ore di Spa.

Per la manifestazione sono attese in griglia oltre 350 vetture da competizione, dalle gt degli anni ‘50 fino ai prototipi endurance degli anni 2000: auto appartenenti ai marchi più leggendari (come Ferrari, Ford, Jaguar, Lotus, Mercedes, Porsche …), divenute miti del motorsport, si daranno battaglia sullo spettacolare tracciato belga in gare diurne e notturne.

Tornando al raduno di Club Lotus Italia, la presenza dei soci Cli a Spa non sarà da semplici spettatori: il Club avrà a disposizione un’area paddock riservata per il parcheggio e l’esposizione delle varie Lotus e, soprattutto, i partecipanti alla reunion saranno protagonisti anche in pista, con sessioni da 20 minuti. Ciascun pilota affronterà le mitiche curve e i saliscendi di Spa Francorchamps: i 7,5 km del circuito, incastonati nel cuore della Foresta delle Ardenne, faranno vivere ai Lotus driver un’esperienza indimenticabile. Sono 40 gli iscritti all’evento, che scenderanno sul tracciato straniero con le loro Lotus moderne e d’epoca.

Ma la Reunion 2022 sarà, al solito, anche l’occasione per visitare splendide località e conoscerne la storia, attraverso percorsi stradali divertenti e suggestivi. Prima di arrivare a Spa, Club Lotus Italia farà tappa alla “Cité de l’Automobile” di Mulhouse – il più grande museo dell’automobile del mondo, con oltre 400 mezzi esposti – e a Colmar, in Francia. Non mancherà infine il divertimento su strada: sempre in avvicinamento a Spa, i soci Cli affronteranno le curve del “Parc naturel des Ballons des Vosges”, tra i più grandi parchi naturali della Francia. Una volta arrivati a Spa, ci sarà anche la possibilità per i presenti di accedere alle famose terme della città.

CLI REUNION 2022 si conferma così uno degli eventi Lotus più attesi dell’anno e tra i più partecipati di sempre.

Programma evento:

GIOVEDI’ 19 MAGGIO

− 07.00 primo ritrovo vetture presso Autostrada A1, Area di Servizio Bisenzio Est – Firenze

− 09.30 secondo ritrovo vetture / sosta presso Autostrada A1, Area di Servizio Somaglia Est – Lodi

− 12.15 terzo ritrovo vetture / pranzo presso Autostrada A2, Area di Servizio San Gottardo Sud – Svizzera

− 16.00 visita Cité de l’Automobile – Mulhouse

− 19.00 sistemazione alberghiera presso Le Grand Hotel Bristol – Colmar

− 21.00 cena presso Le Grand Hotel Bristol

VENERDI’ 20 MAGGIO

− 08.00 colazione

− 09.00 visita centro storico Colmar

− 11.00 partenza tour stradale Parc naturel des Ballons des Vosges

− 17.00 sistemazione alberghiera presso Radisson Blu Palace Hotel – Spa

− 18.00 visita Spa / trattamenti termali

− 21.30 cena presso Radisson Blu Palace Hotel

SABATO 21 MAGGIO

– 08.00 colazione

– 09.00 Spa Classic

– 12.00 track session Spa Classic – Circuito di SPA Francorchamps

– 21.00 cena presso Radisson Blu Palace Hotel, consegna riconoscimenti Reunion

DOMENICA 22 MAGGIO

− 08.00 colazione

− 09.00 Spa Classic / ritorno.



CLI – CLUB LOTUS ITALIA: CHI SIAMO – Nato nel 2012 per volontà del fondatore Paolo Zannelli, Club Lotus Italia è un’associazione no profit che unisce passione per i motori e sana amicizia. Il Club, che è cresciuto nel corso degli anni, oggi conta oltre 400 soci da ogni parte d’Italia e dall’estero, uniti dall’amore per le Lotus e dalla voglia di condividere il mito della casa di Hethel. Sono in media 7 gli eventi che il Club organizza ogni anno per i propri appassionati, in giro per la Penisola e l’Europa: raduni su strada e in pista, in autodromi di primo livello; test di regolarità in contesti di suggestiva bellezza e visite dirette in azienda, nella base inglese Lotus.

Com. Stam./foto