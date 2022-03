CNU Invernali Val di Zoldo: primi verdetti nello slalom gigante

Titolo maschile per Tommaso Canclini del CUS Milano, tra le donne primeggia Beatrice Costato del CUS Padova

Si chiude la prima delle tre giornate di gara sul Civetta, in Val di Zoldo, ed arrivano i primi verdetti.

Come da programma stamane sono scesi in pista per la prova di slalom gigante valida come gara OPEN FIS oltre duecento atleti, tra cui ben cinquanta studenti che hanno inforcato gli sci per sfrecciare lungo la Cristelin contendendosi il titolo di Campione Nazionale Universitario di sci alpino.

Tra gli uomini sul gradino più alto del podio si è classificato Tommaso Canclini del CUS Milano, che ha concluso il percorso in 2’05”55. Argento per Davide Filippi del CUS Insubria (2’05”81) e medaglia di bronzo per Thomas Dalla Libera del CUS Verona (2’06”27).

Nella sfida femminile è Beatrice Costato la campionessa italiana 2022: per l’atleta del CUS Padova gara terminata con il tempo di 2’05”36. Seconda piazza nuovamente per il CUS Insubria di Varese con Cecilia Fantoli (2’05”94), mentre Elena Lazzeri ha conquistato il terzo posto con i colori del CUS Roma (2’06”22).

Trentaquattro in totale gli uomini in gara, con il CUS Torino ed il CUS Insubria tra i più rappresentati grazie a sei partecipanti ciascuno. Nella competizione dedicata alle studentesse, su quindici atlete scese in pista è il CUS Insubria ad aver registrato il maggior numero di partecipanti con tre donne che hanno gareggiato con la pettorina del centro universitario varesino.

Con l’assegnazione odierna dei titoli di Campione Nazionale Universitario Italiano 2022 nello slalom gigante maschile e femminile, il programma prevede domani martedì 15 marzo la gara open FIS dedicata nuovamente al gigante, per poi assegnare i titoli nazioni mercoledì nello slalom speciale.

Domani sul Civetta spazio anche alla gara amatoriale dei Giochi Sportivi Universitari di sci in cui si sfideranno studenti, personale universitario e dirigenti.

Com. Stam./foto

CUSI – CNU 22 Val di Zoldo – gigante F