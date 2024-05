CNU Molise 2024: titoli nazionali universitari assegnati in cinque discipline

Il CUS Bari vince il titolo nazionale universitario nel Calcio a 5 e nella Pallavolo maschile. Il CUS Lecce primeggia ancora una volta nel Calcio a 11. Nella pallavolo femminile esce vincitrice la formazione del CUS Bologna. Assegnate le medaglie nel tennis individuale.

Giornata piena di emozioni con tantissime finali in programma. Apre le danze il Calcio a 11 con la finale 3°-4° posto fra CUS Cagliari e CUS Cosenza. Il CUS Cagliari supera la compagine calabrese per 3-2 e conquista la medagli di bronzo. Finalissima splendida fra CUS Lecce e CUS Parma con le due squadre che si danno battaglia fino all’ultimo terminando i tempi regolamentati sul punteggio di 1-1. Scorrono senza reti i tempi supplementari ed ai rigori è il CUS Lecce a regalarsi la medaglia d’oro grazie ai 4 rigori trasformati contro i 2 del CUS Parma. Terza medaglia d’oro di fila nel calcio a 11 per il Centro Universitario Sportivo di Lecce dopo le vittorie a Cassino 2022 e Camerino 2023.

Prosegue la giornata con la finale di pallavolo femminile presso la Palestra De Capoa di Campobasso. Finale tutta emiliana che sorride alle ragazze del CUS bologna che sovrastano le rivali del CUS Mo.Re per 3-1 (21-25, 25-23, 25-17, 25-16). Terzo posto ex-aequo per il CUS Parma e il CUS Genova.

Nella bolgia del Palaunimol si affrontano il CUS Camerino e il CUS Bari per il titola nazionale universitario di calcio a 5. Inizio favorevole per il CUS Camerino che chiude il primo tempo sul 1-0. Nella seconda frazione di gioco è il CUS Bari ad aumentare i ritmi inseguendo la vittoria e grazie a 3 reti di fila la formazione pugliese vince il titolo con il risultato finale di 3-1. Medaglia di bronzo per il CUS Palermo e i padroni di casa del CUS Molise

Al PalaIpia va in scena la finale del torneo di pallavolo maschile fra il CUS Bari e il CUS Parma. Partita entusiasmante con le squadre che si sfidano punto a punto con il CUS Parma che arriva a condurre la gara per 2-1 (25-23, 18-25, 29-27). Poi il CUS Bari sale in cattedra e con 2 parziali incredibili (25-21,15-8) ribalta il risultato e conquista la medaglia d’oro con il punteggio complessivo di 3-2.

Si conclude il torneo di tennis. Nel singolo maschile la medaglia d’oro va a GIAN MARCO ORTENZI del CUS Torino grazie alla vittoria su SERGIO BADINI (CUS Bologna), mentre nel singolo femminile trionfa MARTA LOMBARDINI (CUS Bologna) che nella finalissima supera la compagnia di squadra VITTORIA MODESTI.

Com. Stam. + foto CUSI