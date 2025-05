CNU Primaverili Ancona 2025: meno di un mese all’evento sportivo universitario dell’anno

Manca ormai meno di un mese all’inizio dei Campionati Nazionali Universitari Primaverili di Ancona, in programma dal 24 maggio al 1° giugno 2025.

Al termine delle fasi di qualificazione, sono stati definiti i CUS che parteciperanno alle finali delle discipline di Pallacanestro, Calcio a 11, Calcio a 5, Pallavolo Maschile e Pallavolo Femminile.

L’attesissima 78ª edizione dei Campionati Nazionali Universitari Primaverili, in programma ad Ancona dal 24 maggio al 1° giugno 2025 si avvicina a grandi passi. L’evento, che rappresenta il punto più alto della stagione sportiva universitaria, vedrà convergere nel capoluogo marchigiano oltre 3000 studenti-atleti provenienti da tutta Italia, pronti a sfidarsi in 14 discipline per conquistare i titoli nazionali.

Il CUS Ancona, con il fondamentale supporto del Comune di Ancona e dell’Università Politecnica delle Marche, è al lavoro per garantire la miglior accoglienza e l’ottimale svolgimento delle competizioni, all’insegna dello sport, dell’aggregazione e dello spirito universitario. Il tutto sotto la direzione organizzativa di FederCUSI, con il patrocinio del CONI e la collaborazione delle Federazioni Sportive Nazionali coinvolte.

La manifestazione prenderà ufficialmente il via domenica 25 maggio con la Cerimonia di Apertura in Piazza Pertini. Intanto, si sono concluse tutte le fasi di qualificazione delle discipline di Calcio a 11, Calcio a 5, Pallavolo Maschile e Femminile, e Pallacanestro Maschile, definendo il quadro dei CUS finalisti per le competizioni. Queste discipline si aggiungono a quelle presenti nel programma: Atletica leggera, Judo, Karate, Lotta, Rugby a 7, Scherma, Taekwondo, Tennis, Tennistavolo, Tiro a Volo (Trap e Skeet).

Calcio a 11. Saranno 12 i CUS finalisti a contendersi il titolo attualmente detenuto dal CUS Lecce, campione in carica da quattro edizioni consecutive. Le squadre qualificate sono:

CUS Lecce, CUS Parma, CUS Cagliari, CUS Cosenza, CUS Mo.Re, CUS Camerino, CUS Cassino, CUS Catania, CUS Molise, CUS L’Aquila (tutti qualificati in base alla classifica dei CNU 2024), CUS Sassari e CUS Siena (qualificati superando rispettivamente il CUS Roma Tor Vergata e il CUS Urbino).

Calcio a 5. Anche nel Calcio a 5 saranno 12 i CUS finalisti, pronti a sfidare i campioni in carica del CUS Bari. Dopo tre intense giornate di qualificazione, le squadre sono state suddivise in quattro gironi da tre:

Girone A: CUS Bari, CUS Torino e CUS Cagliari;

Girone B: CUS Molise, CUS L’Aquila e CUS Parma;

Girone C: CUS Salerno, CUS Genova e CUS Palermo;

Girone D: CUS Catania, CUS Verona e CUS Camerino.

Pallavolo Maschile. La fase finale della Pallavolo Maschile, in programma dal 26 maggio, vedrà sfidarsi 12 squadre, tra cui il temibile CUS Bari, campione uscente. I gironi sono così composti:

Girone A: CUS Mo.Re, CUS Viterbo e CUS Udine;

Girone B: CUS Parma, CUS Catania e CUS Torino;

Girone C: CUS Napoli, CUS Cagliari e CUS Genova;

Girone D: CUS Bari, CUS Pisa e CUS Bologna.

Pallavolo Femminile. Anche per le atlete del volley femminile, il via è fissato per il 26 maggio. Obiettivo: sottrarre il titolo alle campionesse in carica del CUS Bologna. Ecco i 12 team finalisti:

Girone A: CUS Milano, CUS Trieste e CUS Genova;

Girone B: CUS Parma, CUS Venezia e CUS Bari;

Girone C: CUS Bologna, CUS L’Aquila e CUS Pavia;

Girone D: CUS Catania, CUS Torino e CUS Mo.Re.

Pallacanestro Maschile. Ultima a concludersi è stata la fase di qualificazione della Pallacanestro Maschile, con l’ultima giornata disputata lunedì 28 aprile. Hanno ottenuto l’accesso alla fase finale: CUS Bologna, CUS Milano, CUS Bari, CUS Caserta, CUS Mo.Re, CUS Pisa, CUS Trieste e CUS Torino (tutti qualificati in base alla classifica dei CNU 2024), CUS Napoli, CUS Roma Tor Vergata, CUS Lecce, CUS Macerata, CUS Insubria, CUS Verona, CUS Genova, CUS Sassari (qualificati grazie alla fase di qualificazione dei CNU 2025).

In attesa dell’inizio dell’evento, l’appuntamento da segnare in calendario è quello di venerdì 9 maggio, quando, presso il Rettorato dell’Università Politecnica delle Marche, si terrà la Conferenza Stampa di presentazione ufficiale dei CNU di Ancona 2025. Un’occasione per conoscere nel dettaglio il programma dell’evento e le sue novità.

Il conto alla rovescia è iniziato: Ancona 2025 è pronta a fare la storia dello sport universitario italiano.

