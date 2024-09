Collaboratori/trici amministrativə al Policlinico di Palermo Scadenza ravvicinata

E’ stato pubblicato il bando di concorso pubblico dell’ Azienda ospedaliera universitaria Paolo Giaccone di Palermo, per titoli ed esami, per la copertura con contratto a tempo pieno ed indeterminato di 12 posti di collaboratore amministrativo, area funzionari. Clicca qui per prendere visione del bando completo

E’ una interessante opportunità per laureatə in materie economiche e giuridiche. Per candidarsi infatti, oltre ai requisiti generali previsti dalla legge per partecipare ai concorsi pubblici, è necessario essere in possesso del Diploma di Laurea in Giurisprudenza o Economia e Commercio o in Scienze Politiche ed equipollenti, ovvero Laurea Specialistica o ancora Laurea Magistrale.

Le procedure selettive includono una prova scritta, una prova pratica ed una orale – oltre ad una eventuale preselezione. Le domande devono essere inviate entro il 30 settembre 2024. Da questa pagina web si può accedere al portale per la registrazione ed effettuare l’invio tramite procedura telematica guidata della propria candidatura.

Com. Stam. + foto fonte Informa Giovani