Collari d’Oro 2024 ciclismo protagonista con Cornegliani, Consonni e Guazzini

Premiato anche il CT Pierpaolo Addesi con la Palma d’Oro al Merito TecnicoQuesta mattina, a Roma, si è svolta la cerimonia di consegna dei Collari d’Oro al Merito Sportivo, il massimo riconoscimento dello sport italiano, che ha celebrato un 2024 straordinario per lo sport azzurro. L’evento si è tenuto nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica ‘Ennio Morricone’ ed è stato trasmesso in diretta su Rai 2.

I protagonisti delle Olimpiadi e Paralimpiadi, insieme a campioni del mondo, grandi tecnici, società sportive e figure di spicco dello sport nazionale, hanno ricevuto il prestigioso premio alla presenza di numerosi rappresentanti istituzionali. Tra questi, il Presidente del CONI Giovanni Malagò, il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli, il Ministro dello Sport Andrea Abodi, il Sottosegretario della Difesa Isabella Rauti, il Sottosegretario per l’Ambiente Claudio Barbaro e gli altri vertici dello sport italiano: il Segretario Generale del CONI Carlo Mornati, le Vice Presidenti Silvia Salis e Claudia Giordani, il Segretario Generale del CIP Juri Stara, numerosi Presidenti federali, tecnici e dirigenti del movimento. Tra di loro, anche Cordiano Dagnoni, presidente della Federazione Ciclistica Italiana, accompagnato per l’occasione dal CT della pista Marco Villa, già vincitore in passato della Palma d’Oro al Merito Tecnico.

La cerimonia ha offerto l’occasione per celebrare i successi degli atleti e paratleti azzurri che hanno portato il Tricolore a sventolare nei principali eventi sportivi mondiali, contribuendo a un anno memorabile per lo sport italiano. Per il ciclismo a ricevere il Collare d’Oro sono state Vittoria Guazzini e Chiara Consonni, vincitrici della medaglia d’oro nella Madison ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Nel paraciclismo, il riconoscimento è andato a Fabrizio Cornegliani, oro nella cronometro MH1 alle Paralimpiadi di Parigi, e a Pierpaolo Addesi, Commissario Tecnico del paraciclismo su strada, insignito della Palma d’Oro al Merito Tecnico.

Le parole del presidente Cordiano Dagnoni: “Ritrovarsi per i Collari d’Oro è sempre una bella emozione e conferma che lo sport rappresenta uno degli asset migliori del nostro Paese. Il ciclismo, anche in questa occasione, è grande protagonista, grazie ad atleti e paratleti di spessore tecnico e ricchi di contagiosa allegria come Vittoria Guazzini, Chiara Consonni e Fabrizio Cornegliani. Complimenti a loro e a Pierpaolo Addesi, premiato con la Palma d’oro, tecnico in grado di dimostrare in breve tempo tutto il suo valore e che ha ancora tanto da dare al nostro movimento”.

