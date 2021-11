Collettiva di arti visive dedicata agli animali: “Animali come noi”. Spazio M’Arte/Gaia, animali & ambiente, Corso Garibaldi, 11 Milano

Inaugurazione e vernissage giovedì 4 novembre, alle ore 18.30 presso lo Spazio M’Arte – Gaia in Corso Garibaldi, 11.

La mostra sarà visitabile dal 4 al 9 novembre incluso, dalle 16 alle 19 Tema dell’esposizione collettiva. I diritti degli animali, la loro anima, la loro presenza nelle nostre vite e nella quotidianità, gli affetti e la normalità degli animali. Non solo animali domestici, inflazionati da politici a caccia di voti. L’empatia con ogni tipo di animale, anche il più piccolo e apparentemente insignificante. Una mostra artistica che intende rinnovare e sensibilizzare verso il dovuto rispetto ad ogni forma di vita del Pianeta.

I linguaggi visivi.

Opere di pittura, fotografia, scultura, installazioni.

I promotori.

Promuovono l’esposizione l’associazione Gaia Animali & Ambiente, impegnata dal 1995 in prima fila per difendere i diritti di tutti gli animali (non solo quelli “da compagnia”) e della salubrità dell’ambiente. Spazio M’Arte, ospite di Gaia, galleria popolare e associazione culturale artistica impegnata nella promozione dell’arte pubblica e irriverente dal 2007. Associazione16, promotrice di eventi dedicati all’arte e agli artisti emergenti e affermati

Perché?

Per sensibilizzare, per offrire visioni diverse e creative sulla vita del pianeta e sugli animali e per raccogliere fondi per i progetti concreti di aiuto agli animali in difficoltà, randagi o feriti e per le azioni legali di Gaia Animali & Ambiente Milano e Italia.

Come?

Con la messa all’asta ad offerta delle opere. Gli artisti donano le opere affinchè siano messe all’asta per sostenere le attività pro animali e ambiente di Gaia. Il 60% dei ricavati andranno all’associazione Gaia Animali & Ambiente per le proprie azioni di difesa e salvataggio di animali in difficoltà.

L’asta (le opere saranno cedute in cambio di libera offerta in base ad un’asta semiseria), si svolgerà il giorno del vernissage e proseguirà, per ulteriori 5 giorni, sulla pagina Fb di Gaiaitalia – Gaia, animali & ambiente.

Spazio m’Arte c/o Gaia OdV

Corso Garibaldi, 11 – Via Rivoli, 4 20121 Milano

