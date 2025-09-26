Colonnina per la ricarica delle auto elettriche prende fuoco

I Carabinieri intervengono e domano l’incendio. Quindi l’arrivo dei Vigili del Fuoco, che mettono l’area in sicurezza.

Novi Ligure – Intervento tempestivo dei Carabinieri che poco fa hanno domato un incendio divampato da una colonnina per la ricarica delle auto elettriche in piazza Pascoli. Grazie all’impegno di un estintore, i Carabinieri del vicino Comando Compagnia hanno contenuto le fiamme prima che potessero causare più gravi conseguenze, nell’attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, che hanno poi completato l’opera e messo in sicurezza la zona.

Nessun danno a cose e persone, oltre all’inevitabile danneggiamento del dispositivo interessato dall’incendio.