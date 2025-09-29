“Coltivava marijuana in casa, 72enne arrestato dai Carabinieri” (Le piante erano posizionate sul balcone tra le altre piante ornamentali)

Nei giorni scorsi, a Taormina (ME), i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato – in flagranza di reato – un 72enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di “detenzione e produzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

In particolare, durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno notato alcune piante sospette sul balcone dell’abitazione dell’uomo, talché hanno approfondito l’accertamento ed eseguito una perquisizione domiciliare, nel corso della quale hanno rinvenuto ben venti piante di marijuana già in fase di infiorescenza, di altezza compresa tra 1,30 e 2,00 metri, posizionate tra altre piante ornamentali affinché fossero meno visibili.

Nella circostanza, è stato trovato e sequestrato anche un bilancino di precisione (intriso di residui di stupefacente), nonché vario materiale verosimilmente utilizzato per la coltivazione delle piante.

Le piante sequestrate sono state inviate ai Carabinieri del RIS di Messina per le analisi di laboratorio finalizzate ad accertarne la quantità di principio attivo, mentre il 72enne è stato ristretto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’operazione di servizio rientra nell’ambito della costante attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti condotta dai Carabinieri di Taormina nel territorio di loro competenza.