Coltiviamo Agricoltura sociale, il bando  Scadenza Ravvicinata

E’ on line il bando COLTIVIAMO AGRICOLTURA SOCIALE 2025, promosso da Confagricoltura, Senior L’Età della Saggezza Onlus e Reale Foundation, in collaborazione con la Rete Fattorie Sociali.

L’obiettivo è promuovere le iniziative delle aziende agricole e delle cooperative sociali volte a realizzare progetti ispirati a temi come la solidarietà tra le generazioni, l’assistenza sociale e sociosanitaria dei gruppi sociali svantaggiati, la tutela dei diritti civili e l’inclusione sociale di chi vive nelle zone rurali.

Possono partecipare gli/le imprenditori/trici agricolə, le cooperative sociali e forme di associazione fra questi ultimi e altri attori del terzo settore. I progetti dovranno:

finanziare i progetti capaci di cogliere i bisogni della comunità, integrarli con esperienze coordinate, innovative e sostenibili mirate ad ottimizzare efficacia ed efficienza degli interventi;

incentivare l’innovazione nei modelli di welfare di comunità, sperimentando forme di produzione di servizi/prodotti ad alto impatto sociale;

favorire l’integrazione tra i/le diversi attori/trici dell’Agricoltura Sociale (imprese agricole, cooperative, imprese sociali e non, associazioni, istituzioni) e la realizzazione di buone pratiche ripetibili.

Per la SEZIONE SPECIALE 2025 si aggiunge alle finalità sopraindicate l’azione di formare figure professionali da destinare alla gestione e riqualificazione del verde pubblico coinvolgendo i soggetti fragili. Le proposte dovranno fare espresso riferimento alle seguenti tipologie di beneficiari/e: minori e giovani in condizione di disagio sociale; donne; anziani; disabili; immigrati che godano dello stato di rifugiato o richiedenti asilo.

Nella sezione ordinaria verranno erogati tre premi da 40.000 euro ciascuno per tre progetti innovativi di Agricoltura Sociale. Oltre ai premi in danaro, sarà assegnata ad ogni vincitore/trice – o a persona delegata dall’Azienda – una borsa di studio per la frequenza all’edizione 2026 del Master di Agricoltura Sociale presso l’Università di Roma Tor Vergata.

Nella sezione speciale verrà erogato un premio da 20.000 euro per un progetto riguardante la gestione e riqualificazione del verde pubblico. Il termine per inviare le proposte è il 27 ottobre 2025. Per leggere il bando clicca qui

Com. Stam. + foto fonte Infoma Giovani