Il Comando della Polizia Municipale di Marsala presenta una sequenza fotografica che raffigura la condizione di fluidità del traffico veicolare nel Lungomare dello Stagnone, tratto compreso tra la Via Giacalone e la successiva strada parallela del Casello Bonetto. Altre analoghe rilevazioni sono custodite negli uffici del Corpo della Polizia Municipale. Le immagini sono riferite a diverse giornate del corrente mese di Agosto, nella fascia oraria compresa tra le ore 19,00 e le ore 21,00. Rappresentano un campione documentale dal quale emerge una stabile condizione di scorrevolezza del traffico veicolare nella zona di cui si tratta.

Talvolta si verificano saltuari e temporanei incolonnamenti dovuti a brevi ed imprevedibili condizioni di intralcio della sede stradale, come – a titolo esemplificativo – veicoli in sosta irregolare, visitatori che si intrattengono sulla sede stradale per realizzare brevi inquadrature del paesaggio (soprattutto al tramonto), attraversamenti ripetuti della carreggiata,ecc. Diversi cittadini hanno immortalato alcuni incolonnamenti temporanei e hanno diffuso immagini e video suggestivi che lasciano intendere l’esistenza di situazioni di paralisi del traffico, omettendo però di precisare il carattere del tutto temporaneo ed eccezionale di tali incolonnamenti, i quali vengono prontamente risolti anche grazie agli interventi tempestivi della Polizia Municipale, che assicura una costante vigilanza nella zona litoranea dello Stagnone.

Il Comando della Polizia Municipale respinge e contesta tutte quelle rappresentazioni parziali e fuorvianti che nel corrente periodo si susseguono sui social network, al solo fine di contrastare in maniera impropria l’Ordinanza dirigenziale n. 182 del 17/06/2021, con la quale è stata disposta la percorrenza a senso unico della Via Giacalone, con direzione consentita dalla S.P. 21 verso la strada litoranea, per le motivazioni già ampiamente illustrate nel corpo di quel provvedimento.

Dette rappresentazioni sono scorrette poiché si limitano ad immortalare quelle rare ed eccezionali situazioni di temporaneo incolonnamento, che possono verificarsi in quella come in qualsiasi altra arteria della città, omettendo di evidenziare che il traffico, in via permanente e per circa l’intero arco temporale della giornata, scorre in maniera fluida. In più, sono pretestuose poiché finalizzate all’obiettivo di ottenere l’inversione del senso unico di marcia della via Giacalone, obiettivo che talvolta non risponde a necessità di snellimento del traffico, bensì ad esigenze di diversa natura, per la cui realizzazione alcuni soggetti stanno impiegando inopportune strategie di pressione mediatica. Infine, le stesse rappresentazioni sono improprie poiché il nostro Ordinamento consente, a chi ne abbia legittimo interesse, di impugnare le ordinanze di viabilità davanti alle competenti Autorità Giudiziarie preposte a decidere su eventuali contenziosi. E’ quella la sede in cui questo Corpo di Polizia locale è pronto a confrontarsi e ribadire le ragioni dei propri provvedimenti

La Polizia Municipale precisa inoltre che la propria ordinanza dirigenziale N. 182 del 17/06/2021 è stata adottata con riferimento alla corrente stagione estiva al fine di valutarne l’impatto sul traffico – come emerge dall’esperienza quotidiana – e ponderare le successive decisioni definitive da assumere. Al riguardo, non si può fare a meno di rilevare che qualsiasi decisione potrà essere ritenuta censurabile, poiché adottata in un contesto molto critico sotto il profilo della viabilità, caratterizzato dalla presenza di un’opera pubblica che ha ristretto drasticamente la carreggiata stradale, imponendo il senso unico, realizzata in una strada litoranea lunga diversi chilometri ma dotata di poche vie di esodo e quasi del tutto priva di parcheggi.

In base a tale presupposto, pur ribadendo integralmente le motivazioni giuridiche e fattuali poste a fondamento di quella Ordinanza, si prende atto che nella corrente alta stagione turistica si osserva una maggiore affluenza veicolare nella zona delle Saline dello Stagnone, molto apprezzata dai visitatori per le suggestive immagini offerte dal paesaggio marino, soprattutto nelle ore del tramonto e in quelle serali, con conseguenti incolonnamenti di veicoli. Si tratta di un fatto limitato al periodo attuale e ad una determinata alla fascia oraria.

Pertanto, è emersa l’esigenza di assicurare una più celere via di esodo dalla Strada litoranea, in particolar modo negli intervalli di tempo in cui si registrano maggiori incolonnamenti veicolari correlati ad una maggiore affluenza di auto nella zona. A tal fine, è stata adottata l’Ordinanza Dirigenziale N. 242 del 12.08.2021, appena pubblicata sul sito dell’Ente, avente carattere temporaneo e sperimentale, in vigore fino al prossimo 31 Agosto, tendente a realizzare l’obiettivo di bilanciare e coniugare i principi informatori della sicurezza stradale, tutelati con la precedente ordinanza N. 182 del 17.06.2021, con l’esigenza di assicurare una più celere via di esodo dalla Strada litoranea.

