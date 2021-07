Dal 16 luglio è disponibile in rotazione radiofonica “COME LA MAREA” (Jadda Music), nuovo brano di LAKIKI che vede il featuring di MAS MISTRO e che è già presente su tutte le piattaforme di streaming.

Come La Marea” è un singolo estivo ispirato da un’incontenibile passione per il reggaeton. Il beat contemporaneo e il mood vibrante fanno emergere la sensualità della voce di Lakiki che gioca ad alternarsi con quella di Mas Mistro come in una danza al tramonto. Il tutto risulta estremamente avvolgente e il ritornello sembra creato apposta per entrarti in testa senza lasciarti mai.

Il videoclip ufficiale del brano vede la bellezza di Lakiki in un contesto di spiagge e tramonti mentre è in dolce compagnia. Le immagini sono incentrate un’evidente sensualità amplificata dal calore dell’estate e dalla voglia di ballare, scenario in cui emergono giochi di sguardi tra i due protagonisti e infiniti tatuaggi sulla pelle di lui.



Ascolta ora “Come la Marea”



Biografia

Giovane ed energica cantante bolognese classe 96, Lakiki, all’anagrafe Cristina Luongo, inizia a lavorare in studio come turnista e corista. Il suo talento viene subito notato dal pool di produttori di Jadda Music e in pochissimo tempo pubblica “Fammi una faccia”, il suo singolo d’esordio dalle sonorità pop, poco dopo lo traduce anche in spagnolo. Il secondo singolo ” Valgo per tre ” conferma la voglia dell’artista di far ballare il suo pubblico. Il terzo nuovo singolo “Come La Marea” è già disponibile su tutte le piattaforme digitali ed è in rotazione radiofonica dal 16 luglio.

Com. Stam.