Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica Cornice di sicurezza in occasione del “Cous Cous Fest” di San Vito Lo Capo

Nella mattinata odierna, si è svolta presso la Prefettura una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Daniela Lupo, per l’esame dei servizi di safety e security approntati dall’organizzazione della 28° edizione del “Cous Cous Fest”, in programma a San Vito Lo Capo dal 19 al 28 settembre, allo scopo di garantire un sereno svolgimento della manifestazione.

La riunione si è svolta con la presenza dei vertici delle Forze di Polizia, del Sindaco del Comune, dell’organizzatore dell’evento, dell’ASP, della Protezione Civile e dell’Ente Gestore Strade.

Considerato il previsto notevole afflusso di partecipanti e tenuto conto del conseguente incremento del traffico veicolare, l’amministrazione comunale ha assicurato la predisposizione di un piano di viabilità, comprensivo delle vie di attraversamento dei mezzi di soccorso, del quale verrà data opportuna informazione a cura del Comune.

È stato, quindi, illustrato il piano sanitario, predisposto per garantire il pronto e tempestivo intervento degli operatori sanitari.

Le misure esposte in sede di Comitato verranno precisate nel dettaglio in sede di tavolo tecnico, che si terrà in Questura nei prossimi giorni.