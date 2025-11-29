Commemorazione del 76° anniversario dell’uccisione del Mar. Ca. Salvatore Messina e dell’App Francesco Butifar e del 40° anniversario dell’uccisione del Brig M.O.V.M. Antonio Enrico Monteleone

Ieri, il Comando Provinciale Carabinieri di Palermo, ha ricordato tre militari eroi caduti nell’adempimento del dovere.

Alle ore 10.30 a Bagheria, è stata celebrata la cerimonia commemorativa del 76° anniversario dell’uccisione del Maresciallo Capo Salvatore MESSINA e dell’Appuntato Francesco BUTIFAR, rispettivamente Medaglia di Bronzo e d’Argento al Valor Militare alla Memoria, deceduti il 28 novembre 1949 in quel centro a seguito di un conflitto a fuoco con un nutrito gruppo di malviventi.

Nella Piazza intitolata ai caduti dell’Arma, dopo la lettura delle motivazioni con le quali sono state concesse ai due militari le rispettive onorificenze, alla presenza del Comandante Provinciale di Palermo Generale di Brigata Luciano MAGRINI, del Sindaco Dott. Filippo Maria TRIPOLI, del Tenente Colonnello Gennaro PETRUZZELLI Comandante del Gruppo di Monreale, del Comandante della Compagnia Magg. Pietro CALABRO’, delle autorità civili e militari, delle rappresentanze dell’Associazione Nazionale Carabinieri e degli alunni dell’istituto Comprensivo “Scianna – Cirrincione”, è stata deposta una corona d’alloro dinanzi la lapide che ricorda i due Carabinieri.

Il Cappellano Militare del Comando Legione Carabinieri “Sicilia”, don Salvatore FALZONE, ha officiato un momento di preghiera e di raccoglimento interiore in suffragio dei due Eroi.

Alle ore 18:00 ad Isola delle Femmine è stato celebrato il 40° anniversario della morte del Brigadiere Antonio Enrico MONTELEONE insignito della Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Memoria che, quarant’anni fa accorreva presso l’ufficio postale poco distante dalla caserma per sventare una rapina. Il sottufficiale rifiutatosi di consegnare l’arma d’ordinanza ai rapinatori, coraggiosamente ingaggiava con gli stessi una violenta colluttazione durante la quale veniva raggiunto al cuore da un colpo di pistola.

La funzione religiosa tenutasi presso la chiesa “Maria SS. Delle Grazie”, è stata officiata da Don Filippo LUPO e dal sacerdote Militare Don Salvatore FALZONE, alla presenza dei familiari dell’eroe al quale nel 2015 è stata intitolata la caserma sede della Stazione CC di Isola delle Femmine, del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Palermo Generale di Brigata Luciano MAGRINI, del Sindaco dott. Giuseppe MONTELEONE, del Comandante del Gruppo di Palermo, Colonnello Aniello SCHETTINO, del Comandante della locale Compagnia, Capitano Luca MERELLA, nonché di una nutrita rappresentanza di Carabinieri in servizio e dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Durante le due cerimonie il Generale MAGRINI ha reso omaggio ai caduti, ricordandoli con emozione e stringendosi attorno alle famiglie, sottolineando altresì come tutti abbiano sacrificato la loro vita nell’adempimento del dovere, rappresentando oggi per i militari in servizio un esempio da seguire.