Commemorazione del Beato Padre Pino Puglisi

In occasione dell’anniversario dell’uccisione di Padre Pino Puglisi, martire della legalità assassinato dalla mafia il 15 settembre 1993, l’USIC Sicilia si unisce al commosso ricordo di un uomo di Chiesa che, con coraggio e determinazione, ha incarnato il valore dell’impegno civile contro la criminalità organizzata.

Il suo sorriso, la sua voce e la sua azione quotidiana a fianco dei giovani di Brancaccio restano un faro per chi, in ogni angolo della società, sceglie di non voltarsi dall’altra parte.

L’USIC – Unione sindacale Italiana Carabinieri – Sicilia estende il proprio pensiero e omaggio a tutte le vittime della mafia appartenenti alla società civile: insegnanti, imprenditori, sindacalisti, giornalisti, sacerdoti e semplici cittadini che hanno pagato con la vita la propria coerenza, il coraggio di denunciare o il semplice desiderio di vivere onestamente.

Nel nome di queste vittime innocenti, rinnoviamo il nostro impegno per una società più giusta, libera e sicura, nella convinzione che il sacrificio di chi ha detto no alla mafia non sarà mai vano.

Com. Stam. + foto USIC Unione sindacale Italiana Carabinieri