Roma – Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato il terzo numero dell’Osservatorio Internazionale Crisi d’Impresa. Il Bollettino segnala le novità legislative e giurisprudenziali degli ultimi mesi relative all’insolvenza in ambito transnazionale. Numerosi gli argomenti su cui si è focalizzata l’attenzione.

Per quanto attiene all’Europa un approfondito esame è stato dedicato al sistema concorsuale e giudiziario post brexit; spostando l’attenzione sugli altri continenti, si è iniziato a monitorare con maggior attenzione quanto accade in Africa, nei Paesi Arabi, in Asia e in America latina anche grazie alla preziosa collaborazione di esperti stranieri.

Di particolare interesse la sezione rivolta alle Novità giurisprudenziali: oltre alla rassegna delle procedure di maggior rilevanza aperte negli ultimi mesi, si sono segnalati gli sviluppi di alcuni casi già selezionati ed esaminati nei numeri precedenti dell’osservatorio. Con particolar riguardo alle procedure di Chapter 11, utile schema di riferimento anche in una prospettiva di auspicabile adeguamento dell’esistente da parte del legislatore interno rispetto alle esigenze di semplificazione ed efficientamento delle procedure (in termini di durata e di soddisfazione dei creditori), le informazioni raccolte mostrano come, in prevalenza, la ristrutturazione avvenga con il coinvolgimento dei creditori che in passato hanno erogato finanziamenti garantiti da pegno (lien) sul complesso delle attività.

Frequente inoltre il ricorso alla pianificazione e negoziazione con i creditori in un momento anteriore alla procedura. Al prepackaged, che ha rappresentato uno dei temi principali del terzo numero, è altresì dedicata parte della sezione Protocolli e buone prassi, nell’ambito della quale viene presentato l’interessante protocollo stilato dai giudici de Lo Mercantil del Tribunale di Barcellona per l’attuazione del pre-pack concorsual.

Nella sezione dedicata alle altre notizie di interesse, vengono segnalati casi relativi a crisi aziendali di settore (prima tra tutte la crisi del settore aereo), ovvero casi in cui sono state intraprese misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali attraverso specifici percorsi formativi del personale, o anche decisioni di particolare interesse ai fini del monitoraggio del formante giurisprudenziale che si sta sviluppando, ai tempi di pandemia, in ordine a specifiche questioni relative all’interpretazione dei contratti in corso. In particolare, l’aspetto delle locazioni è affrontato nella prospettiva della comparazione con le soluzioni intraprese in Spagna, negli Stati Uniti e in Canada, anche nella sezione dedicata agli Approfondimenti: nel terzo numero, la dettagliata analisi del piano di ristrutturazione del celebre marchio di fitness Virgin Active Europe, l’esame della nuova legge brasiliana sull’insolvenza, la ricognizione delle riforme intraprese nel mondo arabo e nei paesi dell’Africa del Nord e l’evoluzione della normativa sull’insolvenza del consumatore in Cina si affiancano alla trattazione relativa alla sorte delle locazioni nelle procedure di ristrutturazione avviate ai tempi del Covid-19.

