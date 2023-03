Commercio su aree pubbliche, online l’avviso

Il Comune di Trapani ha pubblicato oggi, mercoledì 1° marzo, un avviso inerente la concessione di aree pubbliche finalizzato alla costruzione e gestione di alcuni chioschi.

L’Amministrazione guidata dal Sindaco Giacomo Tranchida, infatti, ha predisposto un nuovo strumento per disciplinare, incrementare e valorizzare le attività economiche svolte dai relativi operatori sulle Aree Pubbliche. All’interno del bando sono specificate le aree che il Comune mette a disposizione: nel dettaglio 16 annuali e 9 stagionali. Alcuni di questi chioschi sono già esistenti, altri ipotizzati per nuove realizzazioni.

La durata della concessione è pari a 12 anni decorrente dalla data del rilascio della concessione stessa, salve le ipotesi di revoca, decadenza, cessazione dell’attività, dichiarazioni di fallimento ovvero altre procedure similari. È escluso il tacito rinnovo.

Di seguito l’elenco degli spazi utilizzabili tutto l’anno:

Largo Tardia-Corso Italia (Giornale e Riviste)

Via Valderice ang. Provveditorato (Ortofrutta)

Via Livatino (Alimentari)

Viale Marche ang. Via Mascagni (Ortofrutta)

Via Ten. Alberti vicino Palestra (Ortofrutta)

Via De Santis ang. Via La Grutta (Alimentari)

Viale Marche vicino Campi Gialli (Alimentari)

Rione Cappuccinelli (Alimentari)

Via Ten. Alberti ang. Via Salemi (Vendita prodotti per animali + sgambamento)

Via Circe ang. Via Medea c/o Nuovo Mercati di Villa Rosina (Alimentari)

Via F. Sceusa di fronte Conservatorio (Alimentari)

Via Delle Oreadi (Ortofrutta)

Parcheggio di Via Villa Rosina di fronte Bar Baby Luna (Fiori)

Lungomare Dante Alighieri ing. Secondario cimitero (Fiori)

Lungomare Dante Alighieri ing. Secondario cimitero (Fiori)

Lungomare Dante Alighieri ing. Secondario cimitero (Fiori)

Questo, invece, l’elenco delle postazioni per i chioschi stagionali per fiori e piante:

Viale Reg. Elena

Via Torre di Ligny

Piazza G.C. Montalto

Via Passo Mura di Tramontana

c/o Bastione Impossibile

Piazza San V.zo De Paoli

Viale Reg. Siciliana

Via C.A. Pepoli

I moduli per la “concessione di aree pubbliche” e “offerta economica” sono stati pubblicati sul sito del Comune di Trapani e andranno allegati alla proposta inviata via PEC. Tutte le info al link https://comune.trapani.it/informazioni/concessione-di-aree-pubbliche-di-tipologia-a-posteggi-isolati-e-attivita-stagionali/

«L’obiettivo è creare nuovi spazi legali per il commercio dando l’opportunità di assegnare in modo permanente una postazione per 12 anni in punti strategici della città – afferma il primo cittadino di Trapani Giacomo Tranchida – : una scelta condivisa con la maggioranza di Governo del Consiglio comunale di Trapani. Ci sono molte casistiche ipotizzate come quelle alimentari, ortofrutticole, floristiche ma anche attività di edicola e vendita prodotti per animali. Vogliamo una città europea e quindi ipotizzare anche dei chioschi di fiori in pieno centro storico tra le bellezze – alcune in fase di recupero – della nostra Trapani».

«È una importante opportunità – aggiunge l’Assessore Andreana Patti – per regolarizzale alcune posizioni o per creare alcune nuove postazioni. I chioschi sono ubicati in tutto il territorio comunale. C’è margine per sperimentare il commercio in area pubblica: è stato creato un nuovo regolamento quando ci siamo insediati. Adesso siamo al momento della pubblicazione dell’Avviso e siamo pronti. Le concessioni delle aree verranno assegnati con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta».

Com. Stam. + foto