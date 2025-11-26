Commissione Europea, bando a sostegno della resilienza dei giovani contro la disinformazione online Scadenza ravvicinata

Un bando della Commissione Europea – DG Communications Networks, Content & Technology (CNECT) a sostegno della resilienza dei giovani contro la disinformazione online. ‘Building a trustworthy social media sphere:

countering disinformation on social media for young Europeans’ si pone l’obiettivo di contrastare la diffusione di contenuti fuorvianti sui social media e di rafforzare le competenze digitali dei/delle ragazzi/e europei/e. A disposizione un budget complessivo di 5,98 milioni di euro.

Saranno finanziati progetti per l’articolazione di processi partecipativi che coinvolgano giovani, influencer, fact checker; producano contenuti in grado di sensibilizzare sul tema delle minacce all’integrità delle informazioni e sui modi per contrastarle; mettano a punto campagne di alfabetizzazione mediatica con organizzazione di eventi e produzione e distribuzione di contenuti multilingue.

Possono formulare proposte persone giuridiche come autorità pubbliche, organizzazioni non governative e della società civile, enti a scopo di lucro e organizzazioni non profit, tra cui organizzazioni di fact checking, mezzi di informazione tradizionali e online, influencer, podcaster, content creator, università e centri di ricerca.

La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata al 2 dicembre 2025, mentre l’avvio delle attività è previsto per marzo 2026.

Qui tutti i dettagli (pagina in inglese)

