Commissione statuto, audito prof. Silvestri per modifica art.43: 120 giorni al Governo nazionale per esprimersi su norme attuazione statuto

Palermo – La Commissione speciale per la revisione dello Statuto e per l’esame dei disegni di legge in materia statutaria della Regione Siciliana, presieduta da Elvira Amata, capogruppo di Fratelli d’Italia all’Ars,

ha ascoltato oggi il professore Gaetano Silvestri, già presidente della Corte Costituzionale e presidente dell’Associazione Italiana Costituzionalisti, in merito al disegno di legge “Progetto di legge costituzionale da proporre al Parlamento della Repubblica recante la modifica dell’art. 43 dello Statuto in materia di nomina dei componenti della Commissione paritetica e di procedimento di adozione delle norme di attuazione”. “Il presidente Silvestri ha valutato la proposta positivamente nel suo complesso – dice Elvira Amata – soprattutto nella parte in cui si prevede finalmente la fissazione di un termine di 120 giorni al governo nazionale per l’approvazione delle norme di attuazione esitate dalla stessa Commissione paritetica, ora non possiamo che augurarci che possa questo ddl che porta la mia firma possa vedere presto la luce sia all’Ars che al Parlamento nazionale”, conclude Amata. Nei prossimi giorni saranno auditi in Commissione Statuto altri esperti di diritto costituzionalisti.

La Commissione speciale per la revisione dello Statuto e per l’esame dei disegni di legge in materia statutaria della Regione Siciliana, presieduta da Elvira Amata, capogruppo di Fratelli d’Italia all’Ars, ha ascoltato oggi il professore Gaetano Silvestri, già presidente della Corte Costituzionale e presidente dell’Associazione Italiana Costituzionalisti, in merito al disegno di legge “Progetto di legge costituzionale da proporre al Parlamento della Repubblica recante la modifica dell’art. 43 dello Statuto in materia di nomina dei componenti della Commissione paritetica e di procedimento di adozione delle norme di attuazione”. “Il presidente Silvestri ha valutato la proposta positivamente nel suo complesso – dice Elvira Amata – soprattutto nella parte in cui si prevede finalmente la fissazione di un termine di 120 giorni al governo nazionale per l’approvazione delle norme di attuazione esitate dalla stessa Commissione paritetica, ora non possiamo che augurarci che possa questo ddl che porta la mia firma possa vedere presto la luce sia all’Ars che al Parlamento nazionale”, conclude Amata. Nei prossimi giorni saranno auditi in Commissione Statuto altri esperti di diritto costituzionalisti.

Com. Stam.