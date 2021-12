Compagnia Carabinieri di Tortona: Controllo del territorio

Nell’ambito dei controlli del territorio effettuati in questi giorni, i Carabinieri della Compagnia di Tortona hanno:

Tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia un 34enne rumeno che, nella serata del 28 novembre, al termine dell’ennesima lite, aggrediva la moglie convivente, alla presenza dei figli minori, danneggiando alcune finestre nel tentativo di accedere alla stanza in cui la donna si era barricata e da dove riusciva a chiamare il 112, chiedendo aiuto. I Carabinieri di Tortona, Volpedo e Villalvernia, intervenuti sul posto, traevano in arresto l’uomo che, dopo l’udienza di convalida, effettuata presso la Casa Circondariale di Alessandria, è stato ristretto in regime di custodia cautelare.

Nella circostanza, si segnala la recente campagna di informazione attuata dalla Compagnia di Tortona sul contrasto alla violenza di genere, con la presentazione di un’apposita brochure in collaborazione con il Comune di Tortona e il CISA, che si propone l’obiettivo di sensibilizzare le vittime di violenza a denunciare e, in caso di bisogno, a contattare il 112;

– tratto in arresto, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Torino per cumulo pene inerenti i reati di furto aggravato con recidiva e ricettazione, un 57enne che, rintracciato dai Carabinieri di Tortona, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Alessandria, dove dovrà scontare quattro mesi di reclusione;

– deferito in stato di libertà un 31enne e un 29enne per tentato furto aggravato di bottiglie di alcolici presso un locale supermercato. I due uomini venivano bloccati dagli addetti al servizio di vigilanza dopo che avevano occultato sotto gli abiti le bottiglie asportate, del valore di 160 euro, in attesa dell’arrivo dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, che recuperavano la refurtiva e la restituivano all’avente diritto;

– deferito in stato di libertà un 48enne albanese per porto abusivo di arma bianca e uso personale di stupefacenti. I Carabinieri di Pontecurone, nel corso di un controllo del territorio limitrofo alla vicina provincia pavese, procedendo all’ispezione di un veicolo sospetto, rinvenivano nella disponibilità dell’uomo un coltello a serramanico della lunghezza di 23 centimetri, di cui 11 di lama, e 0,97 grammi di cocaina.