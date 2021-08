Compie cento anni la signora Zizzo Rosaria! Ad augurarle buon compleanno, ieri pomeriggio, oltre ai figli, ai nipoti e agli amici, c’era anche il Sindaco di Termini Imerese, Maria Terranova. Per il primo cittadino è stata un’emozione “particolare” considerato che l’energica signora è la nonna.

Quante cose potrei raccontarvi di lei, della sua vita, del suo amore per noi” dice il Sindaco Maria Terranova “nonna Rosaria ha superato di tutto, molte cose so che non ce le ha neanche mai raccontate, ma non c’è stato un giorno senza un abbraccio, un consiglio, una spinta per restare tutti uniti.”

La signora Zizzo è la più grande di sei tra fratelli e sorelle. Una vita fatta di sacrifici, rinunce e dolori che non hanno mai piegato il suo sorriso. Tre figli da crescere in una realtà successiva alla seconda guerra mondiale esigente di sacrifici e rinunce per riuscire a sopravvivere. Questo l’ha resa una donna forte, in grado di superare e sopportare momenti terribili come la morte, in guerra, di un fratello (pilota di aerei mai ritrovato) di appena 21 anni. I suoi occhi non hanno mai smesso di dare tutto per gli altri e per vedere crescere una famiglia unita. “Quante cose potrei dirvi di questa immensa donna, mamma, nonna, bisnonna.” Conclude tra l’emozione il Sindaco che aggiunge “non le potrò mai dimenticare le sue parole dopo la mia elezione: resta coraggiosa, resta dolce e non abbassare mai la guardia“.

Nella foto il Sindaco Maria Terranova e la signora Zizzo.

Com. Stam.