Compie due rapine nell’arco di poco tempo: 22enne straniero arrestato dai Carabinieri

Provincia di Bologna: I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di San Giovanni in Persiceto hanno arrestato un 22enne straniero dell’Est Europa, nullafacente, noto alle Forze dell’Ordine, per rapina, tentata rapina, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale.

L’episodio che ha portato all’arresto è avvenuto in Via Circonvallazione Vittorio Veneto, in quel comune della provincia di Bologna, a seguito di una segnalazione fatta da un privato cittadino, il quale ha riferito, sull’utenza 1.1.2, di essere stato aggredito e rapinato da un uomo, poi datosi alla fuga. Immediatamente intervenuti sul posto, i Carabinieri hanno preso contatti con la vittima, un ragazzo poco più che ventenne, ancora in evidente stato di agitazione, che ha raccontato ai militari di essere stato avvicinato da uno sconosciuto, mentre percorreva la pista ciclabile, che lo ha colpito con un pugno al volto per poi rubargli il portafogli con all’interno 40 euro e documenti personali. Grazie ad un accurata descrizione da parte della vittima, i Carabinieri hanno individuato in breve tempo l’autore, a poca distanza dal luogo in cui era avvenuta l’aggressione, e nonostante avesse tentato di scappare per eludere il controllo, veniva immediatamente raggiunto e bloccato dai Carabinieri che lo hanno messo in sicurezza e tratto in arresto. Da ulteriori accertamenti da parte dei militari è emerso che il 22enne pochi istanti prima aveva già tentato un’altra rapina, questa volta ai danni di due coniugi, sempre nella stessa strada e che la stessa era stata sventata dalla pronta reazione delle due vittime e di alcuni passanti che lo avevano messo in fuga. Alla luce di quanto constatato, il 22enne, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna veniva trattenuto in camera di sicurezza e dopo l’udienza di convalida dell’arresto e del contestuale processo con rito direttissimo, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.